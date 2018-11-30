Global Yatırım Holding'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada tahsisli hisselerin, GPH PLC'nin sermayesinin yaklaşık yüzde 3'ünü temsil ettiği ifade edildi.

Açıklamada tahsisli satıştan elde edilecek gelirlerin şirketin ve bağlı ortaklıklarının TL ve sair nakdi borçlarının geri ödenmesi, şirketin bağlı ortaklıklarının sermayelerine katılımı ve şirketin işletme masraf ve giderlerinin karşılanması için kullanılacağı belirtildi.

Tahsisli satışın Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited ve Shore Capital Stockbrokers Limited tarafından yönetileceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ