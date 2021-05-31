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Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde F4 savaş uçağı ziyarete açıldı!

Savaş uçağı meraklıları müjde! 8 günlük çalışmanın sonunda "RF-4 E Phantom II" isimli keşif ve bombardıman uçağı, Bursa'da ziyarete açıldı.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde F4 savaş uçağı ziyarete açıldı!
AA

Bursa'da uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM),uzun yıllar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birçok başarıya imza atan "RF-4 E Phantom II" keşif ve bombardıman uçağına ev sahipliği yapıyor.

8 GÜNDE TAŞINDI

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, 1993'ten 2007 yılına kadar birçok operasyonda görev alan, 20 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığındaki uçak, Eskişehir'den GUHEM'e getirildi. Uçağın kurulumu, 1. Hava Bakım Fabrikalar Müdürlüğü personeli tarafından 8 günde tamamlandı.

Uzman özel ekip kontrolünde merkezin bahçesindeki alana yerleştirilen "69-7489" kuyruk numaralı savaş uçağı, havacılık meraklılarının ziyaretine sunuldu.

"1993'TE ORDUMUZA KATILDI!"

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, AA muhabirine, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen merkezin ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatmayı amaçladığını söyledi.

Merkezde kurulumu tamamlanan keşif ve bombardıman uçağı hakkında bilgi veren Mirahmetoğlu, "RF-4 E Phantom II, 1969 yılında üretilmiş. Bu uçak, anı uçağı olarak merkezimize getirildi. Uçak, 1993 yılında ordumuza katıldı. Uzun süre başarıyla hizmet verdi ve 2007 yılına kadar hizmetine devam ettikten sonra emekli edildi. Şu anda uçağımızı merkezimize taşıdık." dedi.

Mirahmetoğlu, uçağın, devasa yapısıyla dikkati çekeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başlayan ve uzun bir süre ordumuza hizmet veren uçağımız, artık çocuklarımıza ve gençlerimize havacılığı sevdirmek için önemli bir araç olacak. Uçak, devasa yapısıyla artık herkesi GUHEM'den selamlayacak. Oldukça güzel bir görüntüsü var. F4'ü bilenler bilir, bu uçağın lakabı 'baba'dır. Baba bir uçak, tüm heybetiyle burada görünüyor. İki kişilik bir uçak. Daha çok keşif ve bombardıman amaçlı kullanılmıştır."

Boş ağırlığı yaklaşık 15, yüklü ağırlığı ise yaklaşık 27 ton olan uçağın boyu 19,2, genişliği 11,7 ve yüksekliği 5 metre. Havadan keşif yapmak için tasarlanmış veya uyarlanmış, 2 adet motora sahip uçak, görüntü ve elektronik istihbarat toplamakla birlikte istihbarat ölçümü yapabiliyor.

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