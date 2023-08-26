Göksel'den 'Sümela Kültür Yolu Festivali'nde konser
'Sümela Kültür Yolu Festivali' kapsamında Trabzon'da sahne alan ünlü şarkıcı Göksel, "Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu
Şarkıcı Göksel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Sümela Kültür Yolu Festivali' kapsamında Trabzon'da konser verdi.
Trabzon Fuar Merkezi'nde yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Göksel, şarkılarına eşlik eden kalabalığa teşekkür etti.
Sümela Kültür Yolu Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Göksel, halk oyunları ekibi eşliğinde 'Çay Elinden Öteye' şarkısını da söyledi.
Fotoğraflar: AA