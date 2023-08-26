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        Haberler Müzik Göksel'den 'Sümela Kültür Yolu Festivali'nde konser - Magazin haberleri

        Göksel'den 'Sümela Kültür Yolu Festivali'nde konser

        'Sümela Kültür Yolu Festivali' kapsamında Trabzon'da sahne alan ünlü şarkıcı Göksel, "Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:35 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:35
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        Göksel'den 'Sümela Kültür Yolu Festivali'nde konser
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        Şarkıcı Göksel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Sümela Kültür Yolu Festivali' kapsamında Trabzon'da konser verdi.

        Trabzon Fuar Merkezi'nde yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Göksel, şarkılarına eşlik eden kalabalığa teşekkür etti.

        Sümela Kültür Yolu Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Göksel, halk oyunları ekibi eşliğinde 'Çay Elinden Öteye' şarkısını da söyledi.

        Fotoğraflar: AA

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