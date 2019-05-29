Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),"Golden Global Yatırım Bankası A.Ş." adıyla bir bankanın kuruluşuna izin verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararında şöyle denildi: "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın tarafından Türkiye´de 'Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.' unvanlı 150 milyon Türk Lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."