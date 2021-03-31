Google Haritalar'a müthiş özellik! 0:00 / 0:00

Google’ın Live View artırılmış gerçeklik (AR) özelliğini havalimanlarına, toplu taşıma istasyonlarına ve alışveriş merkezlerine getirmesi, en büyük yenilik olarak gösteriliyor. Daha önce yalnızca dış mekanlarda çalışan “canlı yönlendirme”, telefonunuzu yukarıda tutarak, kameranızı çevrenizdeki dünyaya doğrultmanızı istiyor. Ardından gideceğiniz yere işaret okları ve simgeleri görmenize sağlayarak gideceğiniz yere sizi götürüyor.

Google haritalar sadece bu özellikle yetinmeyip; Android ve iOS‘taki yol tarifleri için arayüzü yenilemeyi planlıyor. Şu anda, farklı ulaşım seçenekleri hakkında bilgi almak için farklı sekmeler arasında geçiş yapmanız gerekiyor. Şirket, Haritalar’ın tercih ettiğiniz modlara öncelik verebileceğini ve belirli şehirlerde; (örneğin New York’taki metro gibi) popüler alanları listenin üst sıralarına koyabileceğini söylüyor. Bu yeni arayüz, önümüzdeki aylarda tüm dünyada kullanıma sunulacak.

Google, yol tarifi arayüzüne ek olarak; daha düşük yakıt tüketimi için optimize edilmiş yeni bir sürüş rotası ekliyor. Çevre dostu rota, bir konuma giden en hızlı rota ile yaklaşık aynı tahmini varış noktasına sahipse; Haritalar varsayılan olarak yakıt tasarruflu rotayı kullanacak. Eğer isterseniz bunu ayarlardan değiştirebilirsiniz. Google, yakıt açısından verimli bu yeni rotaları 2021 yılının sonlarında ABD’de; ileriki zamanlarda ise küresel olarak kullanıma sunmayı planlıyor.