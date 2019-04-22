Bugün 22 Nisan Dünya Günü. Milyonlarca insan bugün gezegenimize atfedilen günü kutluyor. En popüler arama motoru Google da Dünya Günü'ne özel Doodle hazırladı ve yüz milyonlarca kullanıcısının Dünya Günü'nü kutladı. İnternette pek çok kişi Dünya Günü'nü araştırmaya başladı. Peki Dünya Günü'nün önemi nedir? Dünya Günü ilk kez hangi tarihte kutlanmaya başladı? İşte detaylar...

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Günü fikri, gezegenimizin karşı karşıya kaldı çevresel kirlilik, doğa katliamı gibi tehditlere dikkat çekmek amacıyla ABD'nin San Francisco kentinde 1969 yılında gündeme getirildi. O yıl San Francisco'nun ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından Dünya için özel bir gün düzenlenmesi önerildi.

John McConnell, Dünya Günü'nün tüm gezegende gece gündüzün eşit olduğu iki ekinoks tarihinden biri olan 21 Mart'ta kutlanması fikrini ortaya koydu.

Ancak bir yıl sonra 22 Nisan 1970 tarihinde, Wisconsin'de 20 milyon kişinin katılımıyla çevre sorunlarına karşı büyük bir organizasyon gerçekleştirildi. Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde yapılan etkinliklerde birçok konferans ve sempozyum düzenlendi ve çevre sorunlarına dikkat çekildi. Büyük ses getiren organizasyon sonrası ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlandı.

Bu gelişmeler sonrasında 22 Nisan, başta ABD olmak üzere onlarca ülkede Dünya Günü olarak kutlanmaya başladı.