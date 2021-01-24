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GSS ve BAĞ-KUR prim borcu olanlara müjde! Bakan Selçuk açıkladı!

GSS ve BAĞ-KUR prim borcu olanları ilgilendiren bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı ile Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürebilecek. İşte GSS ve Bağkur prim borcu olanlar ile ilgili detaylar...

GSS ve BAĞ-KUR prim borcu olanlara müjde! Bakan Selçuk açıkladı!

GSS ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların beklediği haber geldi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

GSS VE BAĞKUR PRİM BORCU OLANLAR DİKKAT!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olanlar, 31 Aralık 2021’e kadar devlet hastanelerinin ve devlet üniversitesi hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter’dan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021’e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir.”

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