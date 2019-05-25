Gülben Ergen'in açıklamalarından bazı bölümler:



SOSYAL MEDYA



Sosyal medyamı ben yönetiyorum. Artık orası yeni bir mecra, eskiden bir konuyla ilgili açıklama yapmak istediğimiz zaman basın bülteni yollardık, şimdi sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. Sosyal medyada kötü ve art niyetli yorumları yazanlar beni karşılarında görse boynuma sarılır. Sosyal medya özgür bir mecra. Yorumların hepsini okumuyorum tabi ama bazılarını engelliyorum.



ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİSİ



Bana güzel sürprizler yaptıkları zamanlar, sevdiğinize, ileride eşinize daha güzellerini yapın diyorum. Çocuklarım benim hayata bağlanma sebebim. Allah herkese evladını bağışlasın. Önce anne sonra arkadaş oluyorum onlara. Çocuklarımla bazen anne olarak dertleşiyoruz, bazen de 'bir arkadaşın mı gibi konuşalım' diyorum çocuklarıma. Hayattaki başarı, başarısızlık ebeveynlerle ilişkiye bağlı. Dövme yaptırmak istiyor mesela çocuklarımdan biri, diyorum ki 18 yaşına gelince tekrar düşün diyorum. Şimdi bende de dövme olunca tabi...

"ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE" DERNEĞİ



Dernek okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Şimdi Diyarbakır'da anaokulu açacağız. Ben ülkemi "Çocuklar gülsün diye" ile gördüm. Bu derneği kurduktan sonra, anlatılamayacak özel ve gerçek şeyler gördüm. Bütün çocuklar her şeyin en iyisine layık. Bugüne kadar farklı bölgelerde 38 anaokulu açıldı. Çocuklara kitap vermek, dünya hediye etmek gibi. Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışıyoruz.

MAGAZİN

Magazin hayatımın önemli bir yerinde ama gerçeğim değil. Hiç marka tutkum yok.

Hiç marka tutkum yok.