SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Gülperi'deki 'Şeyma'yı canlandıran Ece Sükan, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

Ece Sükan, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile yaptığı röportajda 8 yıl sonra oyunculuğa dönmesi, 'Gülperi'nin izleyiciyi neden cezbettiği, canlandırdığı 'Şeyma'ya nasıl hazırlandığı, kadın-erkek çatışmasının nedeni, moda editörü, model, sunucu, stil ikonu ve oyunculuk unvanları arasında kendini en çok hangi alanda hissettiği ve kariyerinin geleceği hakkında konuştu. 'Gülperi'nin bu akşam saat 20'de yayınlanacak yeni bölümünde 'Kadir', yaptıklarına daha fazla dayanamadığı 'Şeyma'nın önüne boşanma protokolünü yeniden sürer. Anne ve babasının boşanmasına tepkili olan 'Artemis' ise 'Şeyma'nın 'Yakup'un avukatı olduğunu öğrenmesiyle bir kez daha yıkılacaktır.

‘Gülperi' ile 8 yıl sonra oyunculuğa döndünüz? ‘Gülperi'yi sizin için özel kılan özellikleri nelerdir?

Evet, en son dizi projem 8 yıl önceydi. Sonrasındaysa benim için New York - Milano - İstanbul üçgeninde bir dönem başladı ve doğal olarak TV projelerine ara verdim. Ve tekrar oyunculuğa dönmeye karar verir vermez de böyle güçlü bir projeye dahil olma şansının yakaladım. 'Gülperi'nin bir kadın hikâyesi olması ve ekibin A'dan Z'ye çok güçlü olması oyunculuğa dönmemdeki önemli etkenlerdi.

Moda editörü, model, sunucu, stil ikonu ve oyuncu... Ece Sükan hangi unvanının diğerlerinden daha ağırlıkta olduğu konusunda 'Şimdiki önceliğim oyunculuk' dedi.

Sizce ‘Gülperi', izleyiciyi en çok hangi özellikleriyle cezbediyor?

İzleyicilerin birbirinden farklı ve kendi hikâyeleri, dramaları olan karakterlerde kendilerini bulduklarını düşünüyorum. ‘Kötü' karakterleri canlandırmak bıçak sırtı bir durumdur. ‘Şeyma'nın size çekici yanları neler oldu?

'Şeyma', karakter analizini okuduğum andan itibaren bana oynaması ve yaşatması çok derin ve çok boyutlu bir izlenim verdi. Kendi hikâyesi çok katmanlı. Dizi ilerledikçe açılıyor. Klişe bir 'kötü karakter' değil. Zaten bir filmdeki veya dizideki 'kötü karakter', oyunculuk ve senaryo anlamında ne kadar boyutlu ifade edilirse o kadar etkili ve gerçek oluyor, özgünleşiyor. Dramatik çatışma için de 'kötü karakter' elbette çok önem taşıyor. Örneğin 'Joker' olmasa 'Batman' olmazdı. Anti-kahraman olmak evet, bıçak sırtı bir durum olabiliyor ama onu samimi kıldığınız zaman herkes kendinden bir şeyler bulabiliyor. Biz de 'Şeyma' için böyle bir karakter yaratmak istedik. Teklif geldiğinde ‘Şeyma' karakteri için neler düşündünüz? Senaryodaki ‘Şeyma'ya ne ölçüde ve hangi noktalarda katkıda bulundunuz?

'Şeyma'yı analiz ederken, derinine inerken aslında sarıp sarmalamak istiyorsunuz. Annesini hiç tanımamış, hayatında hiçbir zaman bir 'aile' kavramı olmamış. Sevgisiz ve savrulmuş bir çocukluk yaşamış. Bu yüzden de hayattaki en üst amacı, kendi emekleriyle kurduğu ailesini korumak ve sürdürebilmek. Çünkü hayattaki başarıyı bir aile kurmak olarak görmüş. Hukuk fakültesine kendi imkanlarıyla, bir yandan çalışıp diğer yandan okuyarak devam etmiş. Okul yıllarında 'Kadir' ile tanışıp onunla bir aile kurabileceğine inanmış. Ve başarmış. Mesleğinde de gelecek vaat ederken hamile kalınca işini bırakmış ve tamamen o hep en çok önem verdiği aile hayatına yönelmiş. Ancak yıllar içinde yıpranan evlilik, çalışmamasının verdiği eksiklik hissi ve sonrasında evliliğinin yıkılma tehlikesi 'Şeyma' için kabul etmesi çok zor bir hal alıyor tabii...

Ece Sükan, izleyici gözüyle bakacak olursa ‘Şeyma'yı nasıl yorumlayacağını 'Bu tip karakterlerin yorumlanmasında izleyiciden izleyiciye fark oluyor tabii... Kimisi fanatik taraftar gibi tek bir pencereden bakıyor, kimisi ise karakteri farklı açılardan değerlendirebiliyor' sözleriyle dile getirdi.

‘Şeyma'yı canlandırmak için çekimler öncesinde özel bir çalışma yaptınız mı?

Tabii... Karakteri çıkarmak, oluşturmak için Çetin Hoca ( Sarıkartal) ile çalıştık. Ben de psikoloji mezunu olduğum için 'Şeyma' karakterine bayağı bir psikoanaliz yaptığımızı söyleyebilirim. Saim Güveloğlu ile de pratik çalışmaları yaptık. ‘Gülperi'nin ana konularından biri kadın-erkek mücadelesi... Sizce kadınlar ve erkekler arasındaki mücadelenin ana nedeni nedir?

Bu çok derin bir konu... Tarihe, genlerimize, sosyal ve toplumsal olgulara, ezberlere dayanıyor. Tüm dünyada kadın-erkek eşitliği konusu masaya en yoğun haliyle yatırılıyor. Buna tek bir cevap vermek zor. Oyunculuk kariyerinizi nasıl yönlendirmek istiyor, bu konu üzerine nasıl planlar yapıyorsunuz?

Oyunculuğumla ilgili güzel yorumlar alıyorum ve bu beni mutlu ediyor. Her işte olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmak, kendimi geliştirmek ve güzel şeyler üretebilmek, iyi projelerin içinde olmak isterim tabii...

Ece Sükan, güzel bir kadının tanımını 'Güzellik kişinin ışığıdır, özgünlüğüdür' sözleriyle yaptı.