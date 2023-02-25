Piyanist Gülsin Onay, resitalin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Onay, yayınladığı gönderiye, "6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımız için yaklaşık 3 haftalık matem sürecinin ardından, UNICEF'e yardım amacıyla fon toplamak üzere Cambridge, Gitron College'deki güzel Stanley Kütüphanesi'nde bir hayır resitali için sahneye geri dönmek ayrıcalıktı. Salon tamamen doluydu ve amacımız için muhteşem bir meblağ topladık" ifadelerini kullandı.