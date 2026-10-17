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        Haberler Gündem Hava Durumu MGM'den 5 ilimize kritik uyarı! İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz

        MGM'den 5 ilimize kritik uyarı! İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz

        MGM tarafından açıklanan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. "Turuncu" alarm verilen İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli sağanak öngörülüyor. 39 kent içinse "sarı" alarm verildi. İçişleri Bakanlığı ve AKOM'dan sel ve taşkın uyarısı yapıldı. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 07:10 Güncelleme:
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        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Bursa ve Kütahya illerinin yüksek kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

        Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya’nın batı kesimleri, Kırşehir, Çorum, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli; İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı ve AKOM'dan sel ve taşkın uyarısı yapıldı.

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        44 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

        MGM, tarafından Marmara Bölgesi'ndeki 5 kentimiz için "turuncu" alarm verilerek dikkatli olunması istendi. "Turuncu" alarm verilen 5 kentimiz: "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Yalova." Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        "Sarı" alarm verilen 39 kentimiz: "Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, ve Osmaniye."

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        FIRTINANIN HIZI 80 KM'YE ULAŞACAK

        Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        SICAKLIK BATIDA NORMALLERİN ALTINDA

        Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

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        ANKARA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        İSTANBUL: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli, kuzeyi ve Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor

        İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gök gürültüsü sağanak yağışlı. Yağışların, şiddetli olması bekleniyor

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        BURSA: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE: 15, Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 15, Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        AFYONKARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

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        MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ADANA: 22, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ANTALYA: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        BURDUR: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        HATAY: 24, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor

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        ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        NEVŞEHİR: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KASTAMONU: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 25, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 25, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN: 24, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 25, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 27, Çok bulutlu

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