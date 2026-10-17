MGM'den 5 ilimize kritik uyarı! İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
MGM tarafından açıklanan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. "Turuncu" alarm verilen İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli sağanak öngörülüyor. 39 kent içinse "sarı" alarm verildi. İçişleri Bakanlığı ve AKOM'dan sel ve taşkın uyarısı yapıldı. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Bursa ve Kütahya illerinin yüksek kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya’nın batı kesimleri, Kırşehir, Çorum, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli; İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı ve AKOM'dan sel ve taşkın uyarısı yapıldı.
44 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM
MGM, tarafından Marmara Bölgesi'ndeki 5 kentimiz için "turuncu" alarm verilerek dikkatli olunması istendi. "Turuncu" alarm verilen 5 kentimiz: "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Yalova." Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
"Sarı" alarm verilen 39 kentimiz: "Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, ve Osmaniye."
FIRTINANIN HIZI 80 KM'YE ULAŞACAK
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
SICAKLIK BATIDA NORMALLERİN ALTINDA
Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli, kuzeyi ve Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor
İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gök gürültüsü sağanak yağışlı. Yağışların, şiddetli olması bekleniyor
BURSA: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE: 15, Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 15, Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
AFYONKARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ADANA: 22, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
BURDUR: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 24, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
NEVŞEHİR: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KASTAMONU: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 25, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 25, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 24, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 25, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 27, Çok bulutlu