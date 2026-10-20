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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu davasında ara karar

        İmamoğlu davasında ara karar

        'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının ikinci duruşmasının 37. gününde açıklanan ara kararın detayları ortaya çıktı. Mahkeme, gizli tanıklar İlke, Zeytin, Martı, Gürgen'in duruşma günü hazır edilmeleri için tanık koruma şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 19:16 Güncelleme:
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        İmamoğlu davasında ara karar

        Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 37. gününde açıklanan ara kararın detayları ortaya çıktı. Mahkeme, gizli tanıklar İlke, Zeytin, Martı, Gürgen'in duruşma günü hazır edilmeleri için tanık koruma şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

        Gizli tanıkların duruşma günü dinlenilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması, odanın tahsis edilmesi hususunda İstanbul Bilgi İşlem Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına da hükmedildi.

        Kararda suçtan zarar görme ihtimaline binaen Beylikdüzü Belediye Başkanlığının dosyaya taraf olarak eklenmesine hükmedildi. Duruşmada beyanda bulunmaları için müştekiler ve tanıkların dosyasının tutuklu iş olması nedeniyle duruşma günü zorla getirilmesi için adresleri itibarıyla ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına da hükmedildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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