İmamoğlu davasında ara karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Muhtarlarla Buluşma programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk" diyen Erdoğan, "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Muhtarlarla Buluşma programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk" diyen Erdoğan, "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda da başarılı olduk." ifadelerini kullandı. Daha Az Göster