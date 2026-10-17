İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'daki yıkım ve yardım takvimini açıkladı

18:50 VALİ GÜL'DEN YENİ AÇIKLAMA

RİSKLİ BİNALARIN YIKIMINA BAŞLANDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak yağışın ardından sel felaketinin yaşandığı Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu. Kayıp vatandaşları arama çalışmalarından riskli yapıların yıkımına, dere ıslahından afetzedelere yapılacak yardımlara kadar yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Gül, bölgedeki sorunların giderilmesi için ilgili kurumların koordinasyon halinde çalıştığını belirtti.

"KAYIPLARI KUYUMCU HASSASİYETİYLE ARIYORUZ"

Sel felaketinde kaybolan vatandaşları arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Gül, ekiplerin son görüldükleri noktalar ile cep telefonlarından alınan sinyallerin bulunduğu alanlara yoğunlaştığını söyledi. Gül, "Hemşehrilerimizin en son göründüğü alanlar, telefonlarının sinyal verdiği alanlara yakın. Bölgenin tamamına bakıyoruz. Burada olduklarını tahmin ediyoruz ama burada olmayıp 5-10 kilometre uzaklıktan da denizden de çıkabilirler. Arkadaşlarımız kuyumcu hassasiyetiyle bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Arama çalışmalarının yalnızca kayıp kişilerin son görüldüğü noktalarla sınırlı tutulmadığını belirten Gül, bölgenin tamamının tarandığını ifade etti.

AYAZAĞA'DAKİ RİSKLİ YAPILAR YIKILACAK

Selden etkilenen bölgede risk oluşturan yapıların kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Gül, Ayazağa Meydanı'ndaki dükkanlar ile Kur'an kursuna ait lojmanların yıkılacağını bildirdi. Gül, söz konusu yapıların yıkımının bu gece ve yarın tamamlanmasının planlandığını söyledi. Bölgede Kur'an kursu, spor salonu ve 16 dükkanın bulunduğu alana ilişkin yürütülen çalışmaların, dere ıslahının önündeki engellerin kaldırılması açısından da önem taşıdığını belirtti.

SELDEN ETKİLENENLERE 10'AR BİN LİRALIK YARDIM

Selden zarar gören vatandaşlara yapılacak ödemelere ilişkin de bilgi veren Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sağladığı ödenekle zarar miktarına bakılmaksızın 10'ar bin liralık yardım yapılacağını açıkladı. Hasar ve zarar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Gül, tutanaklarda yer alan tutarların AFAD kriterlerine göre değerlendirileceğini ifade etti. Vali Gül, "Pazartesi günü tutanaklardaki rakamları AFAD'ın kriterlerine göre elden geçirip pazartesi ve salı günü bütün ödemeleri yapmayı hedefliyoruz" dedi.

AYAZAĞA'DA 1700 METRELİK DERE ISLAHI YAPILACAK

Ayazağa'da iki sorunlu nokta tespit ettiklerini aktaran Gül, bunlardan ilkinin yerleşim alanının üst kesimindeki dere yatağı olduğunu belirtti. Dere yatağındaki ağaçlar nedeniyle çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Gül, İSKİ'nin bu bölgede çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. İkinci sorunun ise Ayazağa Meydanı çevresinde olduğunu aktaran Gül, yaklaşık 1700 metrelik alanda dere ıslahına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Gül, "İSKİ'nin bunu yapabilmesi için işgal ve engellerin ortadan kalkması gerekiyor. Bu yıkımlar gerçekleştikten sonra 1700 metrelik dere ıslahının önünde herhangi bir engel kalmamış olacak" ifadelerini kullandı. İstanbul'daki diğer dereler için de orta ve uzun vadeli çalışmaların bulunduğunu belirten Gül, Ayazağa'daki kısa vadeli müdahalelerin öncelikli olarak tamamlanacağını söyledi.

EVLERİN YENİLENMESİ İÇİN İKİ SEÇENEK SUNULACAK

Selden etkilenen vatandaşların konutlarının yenilenmesine yönelik bir ofis kurulacağını açıklayan Gül, çalışmaların başladığını ve ofisin en geç pazar ya da pazartesi günü hizmete girmesinin planlandığını belirtti. İmar ve izin süreçlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yürütüleceğini ifade eden Gül, vatandaşlara iki farklı seçenek sunulacağını açıkladı. Buna göre, yapılarını kendileri yenilemek isteyen vatandaşlar "Yarısı Bizden" uygulaması kapsamında destek alabilecek. Yapım sürecinde kamu desteği isteyenler için ise TOKİ devreye girecek. Gül, TOKİ'nin evlerini dönüştürmek isteyen vatandaşlara müteahhitlerin sunması gereken seçenekleri sağlayacağını, vatandaşların tercih ettikleri yöntem doğrultusunda sürecin yürütüleceğini söyledi.

"ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

İstanbul genelindeki hava koşullarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, Anadolu Yakası'nda yağışın şiddetini artırarak sürdüğünü belirtti. Kent genelindeki riskin azaldığını ancak tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayan Gül, "Anadolu Yakası'nda yağış artarak devam ediyor. İstanbul'un her tarafında riskimiz azalmakla beraber devam ediyor. Bugün ve yarın yağış devam edecek. Biz de takipçisi olacağız" dedi.