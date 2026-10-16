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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yolculuk hepimiz için mukadder. Bu mukadder olan yolculuğa da hepimiz hazırlıklı olsun" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda

        İstanbul'dan Ankara'ya giderken dün Düzce yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, trafik kazasında hayatını kaybetti.
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, trafik kazasında hayatını kaybetti.

        "Şu anda musallada ebediyete uğurlayacağımız Üsküdar Belediye Başkanımız Dündar Ziya kardeşimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanımız gerekli tezkiyeleri zaten yaptı. Rabbim inşallah ebedî âlemde de bizleri sevgili Habibi'nin Livâü'l-Hamd ismiyle müsemmâ sancağı altında haşr-ü cem eylesin. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.

        Çok kısa bir süre içerisinde malum, Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa etmek için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedî âleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz. Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum.

        "HAKKIMI HELAL EDİYORUM"

        Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Mekânı cennet olsun. Makamı âli olsun inşallah. Helalliklerinizi zaten yaptınız. Ben de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, tanıdım tanıyalı kendisine yönelik hakkımı helal ediyorum. Yavruları da yanımızda. Rabbim onlara da sabr-ı cemil inşallah lütfeylesin. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Durmak yok, yola gideceğiz.

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        "BU YOLCULUK HEPİMİZ İÇİN MUKADDER"

        Bu yol hepimiz için mukadder. Tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Bu yolculuk hepimiz için mukadder. Bu mukadder olan yolculuğa hepimiz de her an hazır olalım. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun inşallah. Makamı cennet olsun. Sevgili Habibi'nin sancağı altında da bizleri haşr-ü cem eylesin."

        Cenaze namazında Başkan Vekili Gültekin'in 2 oğlu önde saf tutarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gültekin'in oğullarından birinin elini uzun süre bırakmadığı anlar da kameralara yansıdı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Gültekin'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Nakkaştepe Mezarlığı'na götürülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.

        Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilmek üzere gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        Dündar Ziya Gültekin için tören
        Dündar Ziya Gültekin için tören
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