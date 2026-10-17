2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
Sakarya'da, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan jandarma ekiplerinin, Sapanca ilçesinde kurtardıkları bir bebeği ipli teleferik sistemiyle karşıya geçirirken uyutmaya çalışması yürekleri ısıttı
Giriş: 17 Ekim 2026 - 15:36 Güncelleme:
Sakarya’da, etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu.
JANDARMA DA KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILDI
İHA'daki habere göre Sapanca ilçesinde görev yapan jandarma arama kurtarma personeli de selden etkilenen bölgedeki vatandaşlara ulaşarak tahliye çalışmalarına katıldı.
8 KİŞİ EVDE MAHSUR KALMIŞTI
Bölgedeki köprünün sel sularıyla yıkılmasının ardından bir evde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
BEBEĞİ KURTARIRKEN UYUTMAYA ÇALIŞTI
Ekipler, kurtardıkları bebeği ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye geçirirken kucaklarında uyutmayı da ihmal etmedi.
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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Jandarma personelinin bebeğe gösterdiği özen, görüntülere yansıdı.
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