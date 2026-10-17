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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...

        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...

        Sakarya'da, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan jandarma ekiplerinin, Sapanca ilçesinde kurtardıkları bir bebeği ipli teleferik sistemiyle karşıya geçirirken uyutmaya çalışması yürekleri ısıttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...

        Sakarya’da, etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu.

        JANDARMA DA KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILDI

        İHA'daki habere göre Sapanca ilçesinde görev yapan jandarma arama kurtarma personeli de selden etkilenen bölgedeki vatandaşlara ulaşarak tahliye çalışmalarına katıldı.

        8 KİŞİ EVDE MAHSUR KALMIŞTI

        Bölgedeki köprünün sel sularıyla yıkılmasının ardından bir evde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

        BEBEĞİ KURTARIRKEN UYUTMAYA ÇALIŞTI

        Ekipler, kurtardıkları bebeği ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye geçirirken kucaklarında uyutmayı da ihmal etmedi.

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        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Jandarma personelinin bebeğe gösterdiği özen, görüntülere yansıdı.

        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi... Haberi Görüntüle
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