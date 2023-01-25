Deniz tuzu ve zeytinyağı

Deniz tuzu cildin nefes almasını engelleyen ölü derinin atılmasında etkilidir. Ciltteki ölü deriyi temizlemek için kullanılabilecek en doğal malzemelerden biri de deniz tuzdur. Kleopatra'nın ışıltılı cildinin sırrının da sürekli olarak deniz tuzu ile zeytinyağı kombinasyonuyla yaptığı masaj olduğu düşünülmektedir. Kleopatra da ılık süt banyolarından sonra tüm vücudunu deniz tuzu ile ovarak cildinin daha taze, yumuşak ve canlı gözükmesini sağlardı.

Kendiniz de denemek istiyorsanız 2 yemek kaşığı deniz tuzuna 3 yemek kaşığı zeytinyağı karıştırın. Bu karışımla vücudunuzu çok fazla bastırmadan ovun. Daha sonra ılık suyla yıkayın.