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Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

Tarihin en güçlü isimlerinden olan Kleopatra bilgisi, başarısı ve zekasının yanı sıra güzelliğiyle dillere destan. Hatta Kleopatra denilince ilk akla gelen güzelliği oluyor. Zaman zaman tarzını hala kullanan ve ona benzemeye çalışan dünyaca ünlü yıldızlar bulunuyor. Güzelliğinin sırrı ise kendine has yöntemlerinin olmasıydı. Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi olan Kleopatra, 39 yıllık yaşamında dünyayı etkileyen evlilikleri ve duruşuyla tanınıyor. Duruşu, bakışı ve cildinin mükemmelliğiyle güzelliğini yüzyıllar boyunca dünyaya duyurmuş bu kraliçenin, doğal iksirlerinin ne olduğu araştırmalarla gün yüzüne çıkarılmış. Kleopatra'nın bakım yöntemleri, aslında bugün evde uygulayabileceğimiz basit tariflerden ibaret...

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  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Kleopatra'nın yüz kremi

    Kraliçe’nin güzellik alışkanlıklarını araştıran uzmanlar, ideal Kleopatra kremi için şu tarifi verdi: iki büyük kaşık balmumunu bir tavada ısıtın, iyice eriyince 2 yemek kaşığı aloe vera suyu, 4 damla gül yağı ve 1 yemek kaşığı badem yağı ilave edin. İçine bir ampul E vitamini de ilave edebilirsiniz. Krem karışımını cam bir kaba alın ve soğuyunca buzdolabında saklayın. 1 hafta içinde kullanmanız gerekiyor. Hem nemlendirici hem de canlandırıcı olan bu kremi gece-gündüz kullanabilirsiniz.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Esansiyel yağlarla parfüm

    Gül, buhur, servi, neroli ve mür gibi afrodizyak etkili esansiyel yağları, Kleopatra'nın en çok tercih ettiği kokulu parfümlerinden bazılarıydı. Siz de hem çevrenize hem de kendinize olan zararı en aza indirgemek için doğal yolları deneyebilirsiniz.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Süt ve bal banyosu

    Kleopatra'nın en ünlü güzellik sırrı, süt ve bal banyosunun ritüeli olduğu, hatta seyahatleri sırasında süt banyosuna ara vermemek için yanında 3-4 eşek götürdüğüyle ilgili. Kleopatra’nın banyo suyunu hazırlarken eşek sütü, bal ve badem yağı kullandığı biliniyor. Bu bileşenlerin ikisi de cildi yumuşatır ve üzerinizde tatlı bir koku bırakır. Banyo suyuna iki bardak süt ve yarım bardak bal ekleyerek kendinize dinlendirici bir deneyim yaşatabilirsiniz. Bu karışıma 5 yemek kaşığı badem yağı da ekleyebilirsiniz. Daha sonra hazırladığınız sıcak banyo suyuna bu karışımı ekleyin ve güzellik banyonuzun tadını çıkarın!
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Deniz tuzu ve zeytinyağı

    Deniz tuzu cildin nefes almasını engelleyen ölü derinin atılmasında etkilidir. Ciltteki ölü deriyi temizlemek için kullanılabilecek en doğal malzemelerden biri de deniz tuzdur. Kleopatra'nın ışıltılı cildinin sırrının da sürekli olarak deniz tuzu ile zeytinyağı kombinasyonuyla yaptığı masaj olduğu düşünülmektedir. Kleopatra da ılık süt banyolarından sonra tüm vücudunu deniz tuzu ile ovarak cildinin daha taze, yumuşak ve canlı gözükmesini sağlardı.

    Kendiniz de denemek istiyorsanız 2 yemek kaşığı deniz tuzuna 3 yemek kaşığı zeytinyağı karıştırın. Bu karışımla vücudunuzu çok fazla bastırmadan ovun. Daha sonra ılık suyla yıkayın.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Aleo vera maskesi

    Aleo veranın şimdilerde de cildi yumuşatıcı ve rahatlatıcı bir ürün olduğu bilinmektedir. Kleopatra, aloe veranın jelini balla birleştirip bir maske haline getirip kullanıyordu.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Badem yağı

    Kleopatra'nın cildini güzelleştiren ürünlerden birinin de badem yağı olduğu söylenmekte. Badem yağı birçok peeling'de bulunan mandelik asit içerdiğinden diğer doğal ürünler gibi hala özellikle kadınların gözdesi.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Üzümlü cilt maskesi

    Fazla bronzlaşmış ciltler için uygun olan bir maskeyle Kleopatra’nın cildi her daim parlak görünürdü… Maskeyi hazırlamak için bir avuç yeşil üzümü iyice ezin ve üzerine iki kaşık bal ekleyin. Önceden sabunlayıp temizlediğiniz yüzünüze sürün ve 15 dakika kadar beklettikten sonra güzelce durulayın.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Elma sirkesi

    Milattan önce 60 yılı civarında, Kleopatra elma sirkesinin faydalarından haberdardı. Bugün kan dolaşımını artırdığını ve cildin pH dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu bildiğimiz elma sirkesi, o yıllarda da yüz temizlerken kullanılırdı.

    Kleopatra’nın yüz temizleme suyunu hazırlamak için büyükçe bir kabı ılık suyla doldurun ve içine 1/4 bardak elma sirkesi ekleyin. Yüzünüzü bu karışımla yıkayıp yumuşak bir havluyla kurulayın ya da kendiliğinden kurumasını bekleyin. 2-3 kullanımdan sonra farkı görebilirsiniz. Yüzünüzü önceden yıkarsanız gözenekleriniz daha açık olacağı için sirke banyosu daha faydalı olacaktır.

    Kleopatra elma sirkesinin cildi temizleyici bir tonik olarak kullanılabileceğinin farkına varmış. Günümüzde de birçok insan sirkeyi bir temizleyici olarak kullanmaya devam ediyor.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Gül suyu toniği

    Mısır Kraliçesi, doğal bir yüz toneri olarak cildi yumuşak ve pürüzsüz yapan gül suyunu kullanmayı çok severdi. Aynı sonuçları, yüzünüzü sabah ve akşam gül suyu ile silerek ya da bir sprey şişesine koyarak gerektiğinde yüzünüze sıkarak alabilirsiniz.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Oje yerine kına

    Kleopatra tırnaklarını renklendirmek için kına kullanırdı. Ayrıca saçlarını istediği renkte boyamak için ardıç meyveleri ve diğer bitkilerle karıştırılmış kına kullanmıştı. Kına Kleopatra'yı güzelleştirmekle kalmaz cildini de beslerdi. Kına tırnakları besliyor, güçlendiriyor ve kendine özgü kırmızı rengiyle boyuyor. Şimdilerle ojelerin bizlere bu kadar fazla renk seçeneği sunması bizi kınadan uzaklaştırmış olsa da besleyici özelliğinden yararlanmak isteyenler için en iyi yol. Kleopatra da ellerini ve ayaklarını güzelleştirmek için kınadan yararlanmış. Bir kere sürdünüz mü tırnağınız uzayana kadar kaybolmayan bir boya olması sebebiyle günümüzde pek tercih edilmiyor olsa da, faydalarını gözden geçirip bir denemeye değer!
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Saç bakım maskesi

    Kleopatra, oldukça güzel saçlara sahipti ve bu saçın sırrı sadece doğal bir içeriğe gizlenmişti. Araştırmacılar Kleopatra'nın saç iksirinin formülünü tam olarak bulamasalar da yumurta, hint yağı ve baldan yararlandığını düşünüyorlar.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Göz bakımı

    Salatalık, günümüzde göz altı torbaları için doğal bir çözüm yöntemi olarak kullanılsa da Kleopatra, gözlerini parlak ve sağlıklı tutmak için kereviz ve kenevir karışımı kullanmış.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Eyeliner

    Kleopatra'nın bu dönemde sürdüğü şimdiki adıyla eyelinerla ilgili yapılan araştırmalar, gözleri korumak için kullanılmış olabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuş. Bu dönemdeki eyeliner'da,çok düşük seviyelerde bulunan tuz, göz enfeksiyonuna neden olabilen bakterilerle savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendiren nitrik oksit üretir. Ayrıca kurşun sülfitin antiseptik ve sinek caydırıcı özelliklere sahip olan ve gözleri yoğun güneşten koruyan göz makyajı olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Yulaflı sabun

    Kleopatra cildini temizlemek için yulaf ezmesi kullanmayı severdi. Yulaf ezmesi sadece cildi temizlemez, aynı zamanda kirleri de ortadan kaldırır, ölü cildi arındırır ve aynı zamanda cildi nemlendirip besler.
  • Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri

    Beyaz kil ile yüz maskesi

    Kleopatra'nın güzellik maskesi için beyaz kilden yararlandığı, bunun yanında süt, bal ve zeytinyağı da kullandığı söyleniyor.

    Siz de bu maskeyi denemek isterseniz, 2 yemek kaşığı beyaz kil, 2 yemek kaşığı süt, bir çorba kaşığı organik bal ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürüp 10-15 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla yıkayın.

    Dikkat! Alerjik olma ihtimaline karşı doktorunuza danışarak kullanın!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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