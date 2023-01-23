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Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

Mısır'daki piramitlerin nasıl inşa edildiği adeta gizemlerle dolu bir sır oldu. Çeşitli komplo teorileri ortaya atılsa da net bir bulgu elde edilemedi. Bir çalışma, işçilerin bazıları 15 ton ağırlığındaki dev taşları taşımak için Nil Nehri'ne ait bir kanalda yüzdürdüğünü ortaya koydu. 4500 yıllık bir rampanın keşfi, Mısırlıların teknolojik bilgileri hakkında ipuçları veriyor.

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  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    4500 yıllık bir rampanın keşfi, Mısırlıların teknolojik bilgileri hakkında ipuçları veriyor. Araştırmacılar, Büyük Giza Piramidi'nin bulunduğu yere yakın bir yerde akan Nil nehrine bağlı Khufu kanalını ortaya çıkardı. Söz konusu kanal, MÖ 600 yılında kuruduğundan günümüzde bulunmuyor.

    Mısır'daki araştırmacılar ise bir taş ocağından kaymaktaşı taşları çekmek için kullanılan 4.500 yıllık bir rampa sistemi keşfettiler ve raporlar, bunun Mısırlıların piramitleri nasıl inşa ettiklerine dair ipuçları sağlayabileceğini öne sürdü. Yine de rampa sistemi önemli bir teknolojik keşif olsa da piramit bağlantısı hala biraz zor.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Kahire'deki Fransız Doğu Arkeolojisi Enstitüsü ve Liverpool Üniversitesi'nden arkeologlar, rampa sisteminin kalıntılarını Doğu Çölü'ndeki Hatnub'daki eski bir kaymaktaşı ocağında keşfettiler. Rampa sistemi, en azından Giza'daki Büyük Piramidi inşa eden Firavun Khufu'nun saltanatına kadar uzanıyor.

    Arkeoloji ekibi, en geç Kral Khufu'nun saltanatına tarihlenebilecek blokları hareket ettirmek ve çekmek için benzersiz bir sistem tespit etmeyi başardı.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Hatnub'daki ortak misyonun eş direktörü Yannis Gourdon, "Bu sistem, çok sayıda direk deliği olan iki merdivenle çevrili merkezi bir rampadan oluşuyor" dedi . "Eski Mısırlılar, bir taş blok taşıyan ve bu ahşap direklere iplerle bağlanan bir kızak kullanarak, yüzde 20 veya daha fazla çok dik yokuşlarda kaymaktaşı blokları taş ocağından çekip çıkarabiliyorlardı." açıklamalarında bulundu.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Bu araştırmaya dahil olmayan LA California Üniversitesi'nde Mısır sanatı ve mimarisi profesörü olan Kara Cooney, arkeologların araştırmalarını henüz yayınlamadıkları için bu keşfin önemini söylemenin zor olduğunu söylüyor.

    "Bir kaymaktaşı ocağı alıp piramitlerin böyle inşa edildiğini, çünkü piramitlerin kaymaktaşından yapılmadığını söylemek abartılı" diyor. "Eski Mısırlıların taşı kesme ve taşıma şekli hâlâ çok gizemli."

    Alabaster, Mısırlıların piramitlerin dış yapısını inşa ettikleri ağır taş bloklardan farklı olarak daha yumuşak bir mineraldir.

    "Aslında [onların] kırmızı granit gibi sert taşları kesme mekanizmalarını bilmiyoruz" diyor. "Ve hala eski Mısırlıların yüzlerce ton ağırlığındaki blokları piramitlerin kenarlarına nasıl kaldırdıklarını bilmiyoruz."
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Mısırbilimcilerin çoğu zaten Mısırlıların piramitleri inşa etmek için rampa sistemleri kullandıklarını düşünüyor, ancak ne tür rampalar kullandıklarına dair farklı teoriler var. Cooney, uzmanların piramidin dış duvarlarına çıkan düz rampalar, bu duvarların etrafında kıvrılan rampalar veya piramidin içindeki rampa sistemlerini kullanabileceklerini teorileştirdiğini söylüyor.

    Dolayısıyla, kaymaktaşı ocağındaki rampa sistemi keşfi bize Mısırlıların teknolojik bilgisi hakkında bir şeyler söylese de piramitleri nasıl inşa ettiklerine dair büyük soruları yanıtlamıyor. Ve bu tam olarak eski Mısırlıların istediği yoldu.

    Cooney, "Herhangi bir otoriter rejimin sırlarını elinden geldiğince uzun süre ve en iyi şekilde saklayacağı" gibi, Mısırlılar da kasıtlı olarak piramitlerini nasıl inşa ettiklerine dair hiçbir kayıt bırakmadı.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Piramitler, tanrı-krallarının öteki dünyaya ait doğasını kanıtlayan taştan dağlar olarak oradalar. O piramitlerin önünde duruyorsunuz ve böyle bir şey inşa etmenin imkansız olduğunu hissediyorsunuz.” Bu, "propagandanın hala işe yaradığı" anlamına geliyor, diyor.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    UZUN SÜREDİR KAYIP OLAN BİR KANAL BULUNDU!

    Yeni bir çalışma, Khufu olarak bilinen Nil'in uzun süredir kayıp olan bir kanalının, Büyük Giza Piramidi'nin bulunduğu yere yakın bir yerde aktığını ve MÖ 600 civarında kurumadan önce piramidini inşa etmek adına 2,3 milyon taş bloğu taşımak için kullanıldığını gösterdi.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    4 BİN YILDAN DAHA ESKİ METİNLERLE DESTEKLENDİ

    Yeni keşif,  Giza'nın karşısındaki kayalıklardan blokları taşımak için Nil'i kullanan ve piramitleri inşa etmek için Kızıldeniz'den gelen tekneleri tasvir eden 4 bin yıldan daha eski bir papirüsteki metinle desteklendi.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Çin ve Mısırlı meslektaşlarıyla birlikte çalışan Fransız araştırmacılardan oluşan bir ekip, piramitleri çevreleyen kaya katmanlarını analiz ederek, Khufu kanalının aktığı zaman aralığını ortaya çıkardı. Kanalın bir zamanlar Giza'ya ulaşacak kadar büyük olduğunu belirlendi.

    Araştırmacılar, Nil'in bu kolu olmasaydı, 4 bin yıllık piramitlerin inşa edilmesinin imkansız olduğunu söylüyor.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Eski Mısırlıların, o günün koşullarında, ağırlığı 15 tona kadar ulaşan taş blokları 800 kilometre uzağa taşımasının başka bir yolu olmadığı belirtiliyor.

    Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Büyük Giza Piramidi MÖ 2550'den MÖ 2490 yılına kadar kadar üç firavun tarafından inşa edildi. 3 piramitten oluşan nekropülündeki en yüksek olanı Firavun Khufu, daha küçük olan ikisi oğlu Firavun Khafre ve  ön piramitler Firavun Menkaure yönetimi altında inşa edildi.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği, yıllarca dünyanın en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Şimdi, arkeologlar bunun Nil'in artık yok olmuş bir kolundan taşların teknelerle yüzdürülerek gerçekleştiğini ortaya koydu.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, Giza bölgesinde 8 bin yıllık akarsu varyasyonlarını yeniden oluşturmak için polenden türetilen bitki örtüsü modellerini kullandı. Ekip ayrıca bataklık bitkilerinin, yumuşak ıslak topraklarda ve göl kenarlarında yetişen yarı sucul bitkilerin bölgedeki kalıntıları aradı. Sonuçlar, Khufu kanalınıni bölgede yeterince uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını gösterdi.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    KURAKLIK NEDENİYLE YOK OLDU

    Çalışma, ayrıca binlerce yıl önce bu taşları taşımak için kullanılan limanın Nil'in 7 km batısında olduğunu belirledi. Bu mesafe önceki teorilerde ortaya konulan 800 km'den oldukça kısa.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Çalışmanın yazarları, "Sonuçlarımız, Giza’daki su kaynaklarının, Doğu Afrika'nın Güneş ışığına bağlı kuraklaşmasına yanıt verdiğini ve en düşük Nil seviyelerinin Hanedan Dönemi'nin sonunda kaydedildiğini gösteriyor. Khufu kanalı, Khufu, Khafre ve Menkaure dönemlerinde varlık gösterdi ve inşaat malzemelerinin Giza Piramit Kompleksi'ne taşınmasını kolaylaştırdı” değerlendirmesinde bulundu.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    Giza piramitleri her biri ortalama 2,5 ton olan kireçtaşı ve granitten yapılmış 2,3 milyon blok içeriyor. Ancak taşların önce kesilip daha sonra bölgeye nakledildiğine inanılıyor.
  • Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

    MÖ 484-425 yılları arasında yaşamış olan antik Yunan tarihçi Herodot, Giza piramitlerini tamamlamanın 20 yıl sürdüğünü ve inşaatta 100 bin kişinin çalıştığını belirtti. Mumyalanmış kalıntılar ve bir zamanlar piramitlere gömülen değerli eşyalar mezar soyguncuları tarafından çalındı ​​ve yapılar binlerce yıl içinde hasar gördü. Arkeologlar, bu nedenle dev yapıların şu anda ilk inşa edildiklerinden çok daha küçük olduğunu belirtiyor.

    Kaynak: History

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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