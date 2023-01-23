Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

Bu araştırmaya dahil olmayan LA California Üniversitesi'nde Mısır sanatı ve mimarisi profesörü olan Kara Cooney, arkeologların araştırmalarını henüz yayınlamadıkları için bu keşfin önemini söylemenin zor olduğunu söylüyor.

"Bir kaymaktaşı ocağı alıp piramitlerin böyle inşa edildiğini, çünkü piramitlerin kaymaktaşından yapılmadığını söylemek abartılı" diyor. "Eski Mısırlıların taşı kesme ve taşıma şekli hâlâ çok gizemli."

Alabaster, Mısırlıların piramitlerin dış yapısını inşa ettikleri ağır taş bloklardan farklı olarak daha yumuşak bir mineraldir.

"Aslında [onların] kırmızı granit gibi sert taşları kesme mekanizmalarını bilmiyoruz" diyor. "Ve hala eski Mısırlıların yüzlerce ton ağırlığındaki blokları piramitlerin kenarlarına nasıl kaldırdıklarını bilmiyoruz."