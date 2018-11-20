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Hadi ipucu sorusu 20 Kasım: Cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntemin adı nedir? 40 bin lira ödüllü Hadi ipucu sorusu

"Hadi ipucu" sorusu bugün 20.30'da başlayacak yarışma için cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntem işaret edildi. Peki "Hadi ipucu" sorusu olarak Cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntemin adı nedir? İşte cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntemin adı, 40 bin lira ödüllü 20 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde

20.11.2018 - 17:25 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve Cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntem işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30'daki 40 bin lira ödüllü Hadi için cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntemin adı nedir?

HADİ İPUCU: CİLDİ ÖLÜ DERİDEN ARINDIRMAK İÇİN KULLANILAN YÖNTEMİN ADI NEDİR?

Cildi ölü deriden arındırmak için kullanılan yöntemin adı Peeling'dir.

PEELİNG ÇEŞİTLERİ

'Cilt soyma’ diye de adlandırılan peeling çeşitli yöntemlerle derinin yüzeyel ya da derin olarak soyulmasıyla uygulanıyor. Deri yüzeyindeki hasarlı tabaka kaldırılıyor ve alttaki hasarsız tabaka canlandırılıyor. Kadınlar başlıca 8 nedenle peeling yaptırıyor.

İnce kırışıklıkların giderilmesi.

Kalın kırışıklıkların inceltilmesi.

Lekelerin azaltılması.

Cilde canlılık kazandırılması.

Parlak bir cilt oluşturulması.

Cildin dokusunun yumuşatılması.

Sivilce ve sivilce izlerinin hafifletilmesi.

Ciltte oluşmuş bazı kızarıklık ve kabuklanmaların tedavisi.

Kadınlara 4 peeling seçeneği sunuluyor

Uygulamanın yapıldığı yönteme göre cilt soyma işlemlerinde başlıca 4 yöntem kullanılıyor.

Kimyasal peeling

Mekanik peeling

Laser peeling

Plasma peeling

DOĞAL PEELİNG TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN

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