VEDA MEKTUBU BIRAKIP İLAÇ İÇMİŞTİ



Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün ''Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz'' içerikli bir veda mektubu yazdıktan sonra ilaç içerek intihar girişiminde bulunmasının ardından zor günler geçiren Hadise, normal hayatına dönmeye başladı.





BİRBİRLERİNE TELKİNDE BULUNUYORLAR

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Hadise, kız kardeşleri Hülya Açıkgöz ve Derya Açıkgöz ile anneleri Gülnihal Açıkgöz ile birlikte önümüzdeki günlerde tatile çıkacak. Annelerinin intihar girişiminden sonra Hadise'nin kız kardeşleriyle küstükleri iddiaları doğru çıkmazken Açıkgöz Ailesi'nin Antalya'da çıkacakları tatil bir terapi niteliğinde olacak.Yaşadıkları zor süreci geride bırakmak isteyen Hadise ile kız kardeşleri, anneleriyle daha çok ilgilenmeleri gerektiği konusunda birbirlerine telkinlerde bulunurken yapacakları tatilin birbirleri arasındaki bağları kuvvetlendireceğine inanıyorlar.

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