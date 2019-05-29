Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bayramda sahne alacağı üç konserden 750 bin TL kazanacağı söylenen Hadise, “İşimizi yapıyoruz. Tabi yazıldığı gibi değil” diyerek alacağı iddia edilen ücreti yalanladı.

Makyajsız haliyle dikkat çeken şarkıcı, muhabirlerin sorularına, “Bence her kadın kendini makyajlı da, makyajsız da sevmeli. Ben kendimi çok seviyorum makyajsız” dedi.

"KÖR DEĞİLSİNİZ"

Muhabirlerin estetik sorularına popçu, “Şunu şunu yaptırdım demem ama siz kör değilsiniz. Herkes gördüğünü görüyor. Minik minik şeyler bence önemli. Sonuçta biz göz önüne çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

"SEDA SAYAN İNANILMAZ BİR KADIN"

Seda Sayan’ın ‘Fransız Askısı’ adı verilen yöntemle yüzünü gerdirirken sosyal medya hesabından takipçilerine canlı yayın yapmasıyla ilgili Hadise, “İnanamadım. Seda inanılmaz bir kadın. Ben izleyemedim, kapattım” ifadelerini kullandı.

SİNAN AKÇIL SORULARINA YANIT VERMEDİ

Geçtiğimiz sene Burcu Kıratlı ile evlenen Sinan Akçıl, bir röportajında eski sevgilisi Hadise’den bahsetmişti. Oyuncu Burcu Kıratlı, eşinin Hadise ile ilgili sözleri karşısında tartışarak evlerini ayırmıştı. Yaşanan olay sonrası muhabirlerin, “Sinan Bey ile Burcu Hanım'ın sizin yüzünüzden evlerini ayırdıkları söyleniyor, doğru mu?” sorularına Hadise, sessiz kalarak evinin yolunu tuttu.