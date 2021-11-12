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Haberler Fiskos Melisa Ural babası Hakan Ural'ın son durumunu paylaştı: 'Babam çok iyi' - Magazin haberleri
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Melisa Ural'dan 'Hakan Ural' paylaşımı

Koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde sevenlerinden dua isteyen Hakan Ural, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sunucu, dün taburcu oldu. Melisa Ural da babasının fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu gözler önüne serdi

Melisa Ural babası Hakan Ural'ın son durumunu paylaştı: 'Babam çok iyi' - Magazin haberleri
'Babam iyi' mesajı
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HABERTURK.COM

53 yaşındaki Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı programa yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle ara vermişti. Kısa bir süre sonra durumunun ciddileştiğini ifade eden Ural, sevenlerinden dua istemişti.

Ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Hakan Ural'dan güzel haber geldi. Ural, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile taburcu olduğunu dile getirdi.

TABURCU OLDU

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

MELİSA URAL PAYLAŞTI: BABAM İYİ

Bu gelişmelerin ardından babasının fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Melisa Ural, "Babam iyi." mesajını verdi. Ural'ın nazar boncuğu ve kalp emojileri ile birlikte yayınladığı gönderi takipçilerinden ilgi gördü.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Sibel Can, 1988 yılında Hakan Ural ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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