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Haberler Fiskos Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'a ne oldu, son sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
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Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde sevenlerinden dua isteyen sunucu Hakan Ural'ın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'a ne oldu, son sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
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HABERTURK.COM

53 yaşındaki Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı programa yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle ara vermişti.

Daha önce Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ural, "Sevgili minik ailem; ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef fakat Allah’ın izniyle iyiyim. Arayan, soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah’tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar..." demişti.

DUA İSTEMİŞTİ

Yeni bir gönderi yayınlayan Ural, durumunun ciddileştiğini ifade etti. Ünlü isim, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post (gönderi) iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun, dualarınızı eksik etmeyin." şeklinde konuşmuştu.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Hakan Ural'ın bu sözlerinin ardından ünlü ismin koronavirüse yakalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural'ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir." ifadelerine yer verildi.

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