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Hakan Ural'dan haber var

Koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde sevenlerinden dua isteyen Hakan Ural, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sunucu, taburcu olduğunu duyurdu

TABURCU OLDU! Hakan Ural'dan haber var - Magazin haberleri
Hakan Ural'dan haber var
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HABERTURK.COM

53 yaşındaki Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı programa yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle ara vermişti. Kısa bir süre sonra durumunun ciddileştiğini ifade eden Ural, sevenlerinden dua istemişti.

Ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Hakan Ural'dan güzel haber geldi. Ural, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile taburcu olduğunu dile getirdi.

TABURCU OLDU

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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