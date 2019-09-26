Hakan Yıldırım Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

TÜREB Başkanı ve Deik Enerji Konseyi Başkanı Kalyon Enerji CEO'su Hakan Yıldırım'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Genel enerji görünümünü konuşalım Trend ne yöne gidiyor? Kalyon Enerji olarak 2019 sizin için nasıl geçiyor yatırım planları neler?

Hakan Yıldırım: Artık Dünya'da yenilenebilir enerji bir hobi olmaktan çıktı. Elektrik tarafında müşterilerin talep ettiği 3 şey var; enerji ucuz olmalı, güvenilir olmalı ve çevreye duyarlı olmalı. Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda Avrupa ile son derece entegre.

Biz Kalyon Enerji olarak benim ayrıcalık tanıdığım 2 projemiz var biri rüzgar biri de güneş projemiz. Bu iki projemiz de mega proje sınıfına giriyor. Güneşte 1000 bin megawatt bir santrali kendi imal ettiğimiz panellerle kurma taahütüyle alınmış bir proje. 500 megawatt kapasiteli bir tesis kuracağız entegre bir tesis olacak. Dünya'daki sayılı entegre tesislerden biri olacak bu. 1300 megawatt civarında kapasitesi olan bir santral 20 bin hektar alanı kapsayacak.

Rüzgarda ise yerli imalat taahüdü ile alınmış bir ihale idi. Burada konsorsiyum ortağımız fabrika inşaatını bitirmek üzere, biz de finans bulunmasında son aşamaya geldik. Ümit ediyoruz ki 2020 Mayıs ayı gibi ilk modüllerimizi fabrikadan alacağız, ve aynı dönemde rüzgar santralimizinde inşaasında epey bir yol almış olacağız.

Siz, EPDK Başkanı ve Bankaların üst düzey yöneticileri biraraya geldiniz. Bu toplantıda neler konuşuldu hem YEKDEM çerçevesinde hem de finansman konusunda neler konuşuldu?

Hakan Yıldırım: Bir ivme düşüşü yaşanıyor, bu uçağın burnunu muhakkak yukarı kaldırmamız lazım. Neden biz bu düşüşü yaşıyoruz ve bunu tekrar ayağa kaldırmak için neler yapmalıyız bunları konuştuk. YEKDEM mekanizması Türkiye'de yenilenebilir enerjileri büyüten bir mekanizma. Muhakkak burada bir çipa fiyatının olması lazım, 2020 Aralıkta YEKDEM sona eriyor ve biz bundan sonra yeni YEKDEM mekanizmasının hemen açıklanmasını istiyoruz. Biz 5.22 Dolar yani 52 dolar megawatt saat başına fiyat öngörüyoruz. Bankalarda bunu teyid ediyor. İkincisi; bu çıpanın verileceği süre biz ve Bankalar olarak bunun 15 sene verilmesini istiyoruz. Üçüncü olarak da alım garantisinin Dolar yerine Euro olması çünkü bunun yüzde 2 avantajı var.

Bir de ihalelerde tavan fiyatı açıklansın, ve bu verilen fiyatın altına düşme hevesi varsa artık kilowatt saatinden düşüş olmasın ama alacakları megawatt üzerinden bir artış konsun. Ve son olarakta yan sanayinin desteklenmesini istiyoruz ve yerli katma değerin oluşturulması önemli.

YEKA ihaleleri devam eder mi önümüzdeki dönemde de yatırımcılar ne kadar hevesli?

Hakan Yıldırım: Yatırımcı koşmaya hazır yerlisi olsun yabancısı olsun..Yatırımcı hazır. Bankalar para vermeye hazır özellikle yenilenebilir enerjiye. 2. güneş YEKA'sını bekliyoruz..

Sorunlu krediler sektörde oldukça fazla BDDK verileri açıklamıştı..Borçluluk oranı da yüksek, ne yapılmalı? Sizin sektör temsilcilerine mesajlarınız neler olur?

Hakan Yıldırım: Problem yenilenebilir enerji projeleriyle ilgili değil, bunlar emek verilmiş projeler ve bunların muhakkak ekonomiye kazandırılması lazım. Projeleri kurtaracağı ve tekrar bu projeleri ekonomiye kazandırılacağı için destekliyorum.

“Bu yıl 8.’si yapılacak olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK 2019, 5-6 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de tüm Türkiye rüzgar sektörünü bir araya getirecek. Rüzgarda son dönemin tüm gelişmelerinin, YEKDEM uygulamasının ve finansman mekanizmalarının detaylarıyla ele alınacağı kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılarak yatırımcılarla istişarelerde bulunacak. Kongre rüzgar alanında dünyanın en önde gelen şirketlerinin global CEO’larını da ağırlayacak. “