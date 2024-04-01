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        Haberler Gündem Hakkari Yerel Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Hakkari Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaç oy aldı?

        Hakkari seçim sonuçları açıklandı! 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış oldu!

        Hakkari seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Milyonların sandık başına giderek vatandaşlık görevini yaptığı Yerel Seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Hakkari Belediye Başkanı açıklandı. Sizler için "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Hakkari Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 31 Mart 2024 Hakkari canlı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 04:41 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:41
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        Türkiye, bir kez daha seçim atmosferine girdi. Yerel Seçimlerde saat 17.00 itibarıyla tüm sandıklar kapandı ve oy sayım işlemine geçildi. 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları yayın yasağının kalkmasıyla il il ve ilçe ilçe açıklanmaya başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Hakkari Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanları da belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Hakkari Belediye Başkanı'na ilişkin detaylar haberimizin devamında...

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SIDDIK AKIŞ OLDU!

        Türkiye'deki seçim süreci hız kesmeden devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakkari'de belediye başkanı olarak yüzde 48.92 oy oranı ile Mehmet Sıddık Akış seçildi.

        Hakkari'de açılan sandık sayısı yaklaşık olarak yüzde 100 seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı resmiyet kazanacak.

        HAKKARİ SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 MART 2024 HAKKARİ İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Aşağıdaki linke tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        HAKKARİ İLÇE SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

        2019 Yerel Seçimlerde Hakkari'de HDP'nin adayı Cihan Karaman yüzde 59,97 oy oranıyla belediye başkanı olarak seçildi. AK Parti'nin adayı Cüneyt Epcim ise yüzde 33,25 oranında oy aldı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİMLERDE 34 PARTİ YARIŞACAK

        Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

        AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberturk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

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