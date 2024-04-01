31 Mart 2024 Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları ile Diyarbakır Belediye Başkanı X oldu!
Diyarbakır seçim sonuçları açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların saat 17.00'de kapanıp oy sayımının da sona ermesiyle Diyarbakır Belediye Başkanı da belli oldu. Bu bağlamda gözler "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Diyarbakır Belediye Başkanı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 31 Mart 2024 Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...
Türkiye'de bir seçim heyecanı daha yaşandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Sandıkların 17.00'de kapanması ve oy sayıma geçilmesiyle birlikte kesin olmayan Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları da belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Diyarbakır Belediye Başkanı'na ilişkin detaylar haberimizin devamında...
DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI XXXX OLDU!
Türkiye'deki seçim süreci hız kesmeden devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre, Diyarbakır'da belediye başkanı olarak yüzde 64,07 oy oranıyla DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük seçildi.
Diyarbakır'da açılan sandık sayısı yüzde 99,4 seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, Ayşe Serra Bucak Küçük'ün Diyarbakır Belediye Başkanlığı resmiyet kazanacak.
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31 MART 2024 DİYARBAKIR İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Diyarbakır ilçelerinin seçim sonuçları aşağıdaki gibidir;
Bağlar: DEM Parti yüzde 71,83
Kayapınar: DEM Parti yüzde 68,86
Sur: DEM Parti yüzde 63,60
Yenişehir: DEM Parti yüzde 62,51
Bismil: DEM Parti yüzde 67,99
Çermik: AK Parti yüzde 25,66
Çınar: DEM Parti yüzde 49,21
Çüngüş: AK Parti yüzde 45,43
Dicle: DEM Parti yüzde 49,66
Eğil: AK Parti yüzde 38,11
Ergani: DEM Parti yüzde 56,62
Hani: DEM Parti yüzde 38,85
Hazro: AK Parti yüzde 50,18
Kocaköy: DEM Parti yüzde 72,22
Kulp: DEM Parti yüzde 55,95
Lice: DEM Parti yüzde 86,08
Silvan: DEM Parti yüzde 75,16
2019 DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
2019 Yerel Seçimlerde Diyarbakır'da HDP'nin adayı Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 62,93 oy oranıyla belediye başkanı olarak seçilirken; AK Parti'nin adayı Cumali Atilla ise yüzde 30,99 oy aldı.
2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15.
Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
EN UZUN OY PUSULARI 97 CM, EN KISA İSE 4,5 CM
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en uzun oy pusulasının 97 santimetre ile İstanbul'da , en kısa pusulanın ise 4,5 santimetre ile Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için olacağını söyledi.
Büyükşehir ve illerde seçmenin kullanacağı pusula sayısına ilişkin bilgi veren Özel, şunları söyledi:
"Büyükşehirlerde oy pusulasının yanında ilçe belediye ve ilçe belediye meclis üyesi oy pusulaları seçmene verilecek, muhtarlık için de. Dört ayrı pusulaya oyunu kullanıp zarfa koyup sandığa atacak. Diğer 51 şehirde de ilçe, il veya belde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtar pusulası kullanacak. Sadece 51 şehrin köylerinde sadece il genel meclisi ve muhtar oy pusulasını zarfa koyup oyunu kullanmış olacak."
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