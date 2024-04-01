31 Mart 2024 Denizli Yerel Seçim sonuçları ile Denizli Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu!
Denizli seçim sonuçları açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların saat 17.00'de kapanıp oy sayımının da sona ermesiyle Denizli Belediye Başkanı da belli oldu. Bu bağlamda gözler "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Denizli Belediye Başkanı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 31 Mart 2024 Denizli Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...
Türkiye'de bir seçim heyecanı daha yaşandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Sandıkların 17.00'de kapanması ve oy sayıma geçilmesiyle birlikte kesin olmayan Denizli Yerel Seçim sonuçları da belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Denizli Belediye Başkanı'na ilişkin detaylar haberimizin devamında...
DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU OLDU!
Resmi olmayan verilere göre; Denizli Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu. CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yüzde 48.04 oy aldı.
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31 MART 2024 DENİZLİ İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Denizli ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
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2019 DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
2019 Yerel Seçimlerde Denizli'de AK Parti'nin adayı Osman Zolan yüzde 50,56 oy oranıyla belediye başkanı olarak seçilirken; İYİ Parti'nin adayı Ümit Bahtiyar ise yüzde 43,91 aldı.
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EN UZUN OY PUSULARI 97 CM, EN KISA İSE 4,5 CM
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en uzun oy pusulasının 97 santimetre ile İstanbul'da , en kısa pusulanın ise 4,5 santimetre ile Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için olacağını söyledi.
Büyükşehir ve illerde seçmenin kullanacağı pusula sayısına ilişkin bilgi veren Özel, şunları söyledi:
"Büyükşehirlerde oy pusulasının yanında ilçe belediye ve ilçe belediye meclis üyesi oy pusulaları seçmene verilecek, muhtarlık için de. Dört ayrı pusulaya oyunu kullanıp zarfa koyup sandığa atacak. Diğer 51 şehirde de ilçe, il veya belde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtar pusulası kullanacak. Sadece 51 şehrin köylerinde sadece il genel meclisi ve muhtar oy pusulasını zarfa koyup oyunu kullanmış olacak."
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