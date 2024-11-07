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        Haberler Spor Futbol Diğer Halil Umut Meler'e Kuveyt'ten görev! - Futbol Haberleri

        Halil Umut Meler'e Kuveyt'ten görev!

        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Al Salmiya ile El Arabi takımları arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:56
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        Halil Umut Meler'e Kuveyt'ten görev!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Al Salmiya ile El Arabi takımları arasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak olan Kuveyt Premier Ligi müsabakasını yönetecek. Kuveyt'in Salmiya şehrindeki Thamir Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Mustafa İlker Coşkun ise VAR olarak görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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