Halk TV gazetesinin başına Aykut Küçükkaya geliyor 0:00 / 0:00

Halk TV bir süre önce basılı gazete çıkaracaklarını duyurmuştu. Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, çıkaracakları basılı gazete "Halk"ın genel yayın yönetmenini açıkladı.

Haberi Twitter üzerinden veren Mahiroğlu, gazetenin başında eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın olacağını belirtti.

Mahiroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV izleyicilerine çok yakında gazete çıkaracağımızı duyurmuştuk. Ruhunu Abdi İpekçi, Çetin Emeç,Uğur Mumculardan alacak olan gazetemiz ete kemiğe büründü. Kaptan köşkü de İlhan Selçuk'un öğrencisi Aykut Küçükkaya 'ya emanet, Aykut da sizlere…"