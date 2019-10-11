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Halkbank, "güvenceli çek" ile ödemeleri garantiye alıyor

HABERTURK.COM

Halkbank ticari işlemleri kolaylaştırmak ve işletmelerin nakit akışlarını rahatça yönetmelerini sağlamak üzere Halkbank, Güvenceli Çek uygulamasını devreye aldı. Uygulamayla müşterilerine özel kredi limitleri dâhilinde ödeme garantisi sağlandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “İşletmelerin çek tahsilatlarını garanti altına aldığımız bu ürünle ticari faaliyetlere Halkbank güvencesi getirdik” dedi.

halkbank bina

Çek yaprağı üzerinde basılı olan tutarın tamamının Halkbank garantisi altına alındığı Güvenceli Çek ile işletmeler, ödeme gününde keşidecinin hesap bakiyesi yetersiz olsa dahi tahsilat yapabilecek. Keşidecinin ödeme garanti limitinden karşılanan çek bedelini Halkbank'a daha sonra ödeyebileceği Güvenceli Çek ile ticari ödemeler teminat altında olacak.

Güvenceli Çek karnesi talep eden müşterilerine öncelikle kredi limitleri tesis edeceklerini ve Bankanın ödemeyi garanti ettiği tutarın çek üzerinde basılı olacağını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Güvenceli Çek ürünümüzün ticari faaliyetler üzerinde iki yönlü bir etkisi olacak. Belirleyeceğimiz özel limitler çerçevesinde müşterilerimiz ödeme kolaylığına kavuşurken, onların müşterileri de alacakları üzerinde Halkbank garantisine sahip olacak. Güvenceli Çek nakit yerine geçtiğinden nakit taşıma riskini ortadan kaldıracak, bu ürünü kullanan müşterilerimizin prestijine olumlu katkıda bulunacak. Çek ödemelerindeki aksamaların işletmelerin birbirlerine duydukları güveni olumsuz etkilemesini istemiyoruz. Ekonominin güçlü destekçisi olarak reel sektöre yenilikçi bir ürün daha sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

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