Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bu yıl esnafımıza 22 milyarlık cazip kredi imkanlarını sağlayacağız. 22 milyarın 10 milyarını Mart ayının sonuna kadar kullandırılmış olacak. 15 Şubat itibariyle de bu 10 milyarlık kullandırma hedefinin 5,5 milyarını sağladık. Mart ayının sonunda bu hedef çok rahat bir şekilde tutacak" dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Ferdi Durdu'nun haberine göre Arslan, esnaflarla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, "Esnafımız bizim için önemli. Halkbank'ın kuruluş misyonu esnaftır, esnaf ve sanatkara destektir. Biz her zaman 80 yıldır esnafımızı daha büyük işletmeler haline getirmek için uğraşıyoruz. Halkbank'ın kuruluş misyonu budur" dedi.

Özellikle 2019 yılında plasman limitlerimizi ciddi bir şekilde arttırmış olduk. Cumhurbaşkanımızın, Hazine ve Maliye Bakanımızın da ifade ettiği üzere Türkiye genelinde bu yıl esnafımıza 22 milyarlık cazip kredi imkanlarını sağlayacağız. Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatiflerimizin burada ciddi bir katkısı var çünkü onların kefaletini alarak bu kredileri rahat bir şekilde sağlamış oluyoruz. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

Genel Müdür Arslan, son yıllarda sağlanan ekonomik istikrarla birlikte Halkbankası'nın esnafa tarihinde olmayan destekleri verdiğini, vermeye de devam edeceğini kaydetti.

"10 MİLYAR TL'LİK KREDİ KULLANDIRMA HEDEFİNİN 5,5 MİLYARINI SAĞLADIK"

Arslan, Türkiye genelinde ilk 3 ayda 10 milyar hedefini koyduklarını belirterek, "22 milyarın 10 milyarını Mart ayının sonuna kadar kullandırılmış olacak. 15 Şubat itibariyle de bu 10 milyarlık kullandırma hedefinin 5,5 milyarını sağladık. Mart ayının sonunda bu hedef çok rahat bir şekilde tutacak. Elbette Malatya ilimizde bu plasmanlardan ciddi bir şekilde nasibini alacak. Kullanma noktasında sırada bekleyen esnafımız varsa biz bunu kabul etmiyoruz, hemen ne lazımsa yapalım. Çok şükür para sorunumuz yok. Plasman sorunumuz yok, yeter ki siz doğru yerlere bu kredilerin kullanımında bize katkı sağlayın. Biz hemen bugün, yarın talimat veririz ne kadar esnafımız sırada bekliyorsa bu anlamda kullanımını hemen gidermiş oluruz. Bu toplantıdan sonra hemen talimatını vereceğim. Biz gereken parayı buluruz ve esnafımıza bunu sağlarız" diye konuştu.

"40 MİLYAR TL'LİK BAKİYEYE ULAŞTIRMA HEDEFİMİZ VAR"

2002 yılında Halkbank'ın Türkiye genelinde tüm esnafa sağlamış olduğu kredi tutarının 153 milyon olduğunu, bu rakamın 35 milyara yaklaştığını kaydeden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetimizin almış olduğu önlemler ve sağlamış olduğu desteklerden aldığımız güçle, cesaretle biz bu işleri yapıyoruz. Uygun koşullar olmadığı zaman bu işleri başarmak mümkün değil. 2002 yılında Halkbank'ın Türkiye genelinde tüm esnafa sağlamış olduğu kredi tutarı 153 milyon iken bugün geldiğimiz aşamada bu bakiye 35 milyara yaklaşmış durumda. Yıl sonunda da bu bakiyeyi 40 milyara ulaştırmak gibi bir hedefimiz var. Toplam kullandırım 22 milyar ama Türkiye genelinde de 40 milyarlık bir bakiyeye ulaştırma hedefimiz var ki tarihi bir rekor olacaktır. 2002 yılında Türkiye genelinde toplam esnafa kullandırılan kredi tutarı 153 milyon iken sadece Malatya ilimizde bu rakam 189 milyona ulaşmış. Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman ciddi bir rakamdır."

"ESNAFIMIZA GÖNÜL BORCUMUZ VAR"

Her zaman esnafın yanında olduklarını, bundan sonrada olmaya devam edeceklerini dile getiren Arslan, "Esnafımız sadece ekonominin temel taşı değil ama aynı zamanda sosyal hayatımız içinde çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Demokrasimiz içinde çok önemli. 15 Temmuz'da ilk sokağa inen kesimlerden birisi de esnaf ve sanatkarımız olmuştur. O açıdan bizim Halkbankası olarak esnafımıza bir gönül borcumuzda var. Bunu elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bankamızın desteğiyle esnafımız hem rahat bir nefes almakta hem de işini büyütme imkanına sahip olmaktadır. Kredi limitleri açısından tereddüdünüz olmasın, bankamızın imkanları geniştir. Ekonomi yönetimimiz bu imkanları sağlıyor. Bizde Malatya ve diğer illerde eksik olan tüm plasman limitlerimizi hızlı bir şekilde gidereceğiz. Yeter ki ülkemizin geleceğine güvenelim, yatırım yapmaya, ticaretimizi güçlendirmeye ve istihdam oluşturmaya devam edelim. Başka ülkemiz yok. Esnafımız güçlü olursa, ekonomi güçlü olacak; ekonomi güçlü olunca, güvenliğimiz artacak, demokrasi daha çok güçlenecek. Türkiye'nin güçlü olması bölge içinde, dünya barışı içinde çok çok önemlidir. Bununda yolu esnaftan geçiyor" dedi.