Haluk Levent'in 'Vasiyet'i yayınlandı 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Haluk Levet, 2019'un Kasım ayında annesi Sabriye Acil'i kaybetmişti. Levent, annesinin en sevdiği 15 türküyü kendine has rock sounduyla yorumladığı yeni albümü 'Vasiyet' Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınladı.

'Geçti Dost Kervanı', Ruhi Su türküsü 'Mahsus Mahal', 'Bahçe Duvarından Aştım', 'Cem Adrian' ile birlikte seslendirdiği Nesimi Çimen türküsü 'Şifa İstemem Balımdan', Ceylan Ertem ile beraber düet yaptığı Aşık Veysel bestesi 'Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını', 'Efem', 'Hele Yar Zalim Yar', Turgay Tanülkü ile yorumladığı 'Mihriban'; Hayko Cepkin'in konuk olduğu ''Ah Bir Ateş Ver', Oğuz Aksaç ile beraber söylediği 'Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete', 'Halimem', 'Kerkük Zindanı', Şirin Demirtaş ile düet 'Sivas Ellerinde Sazım Çalınır' ve Zilliya Shumilina ile birlikte söylenen Aşık Veysel türküsü 'Kara Toprak' gibi ölümsüz 15 türküden oluşan albüm, dijital platformların dışında Cd ve Plak formatlarında da müzikseverlerle buluşacak.

Haluk Levent, bu albümdeki birçok türküye video klip çekeceğini de açıkladı. Sanatçı pandemi biter bitmez konserlerle de izleyici ile buluşmayı hedefliyor.

HALUK LEVENT – VASİYET

1 – Zülüf Dökülmüş Yüze feat. Melek Mosso

2 – Geçti Dost Kervanı

3 – Mahsus Mahal

4 – Bahçe Duvarından Aştım

5 – Şifa İstemem Balından feat. Cem Adrian

6 – Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını feat. Ceylan Ertem

7 – Efem

8 – Hele Yar Zalim Yar

9 – Mihriban feat. Turgay Tanülkü

10 -Ah Bir Ateş Ver feat. Hayko Cepkin

11 – Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete feat. Oğuz Aksaç

12 – Halimem

13 – Kerkük Zindanı

14 – Sivas Ellerinde Sazım Çalınır feat. Şirin Demirtaş

15 – Kara Toprak feat. Ziliia Shumilina