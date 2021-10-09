Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünya evine girme kararını erteleyen Hande Ataizi de toplu taşıma kullanan ünlülerden. Nişantaşı'nda ikamet eden ve Hacıosman-Yenikapı metrosunu sık sık tercih eden Ataizi, bu kez Dinç Aydoğdu ile vapura bindi. Ataizi, sevgilsiyle yer aldığı bu fotoğrafı, "Vapurda dışarıda oturulur, vapur tostu yenir, aynı kulaklıkla Yüksek Sadakat dinlenir" notuyla paylaştı.