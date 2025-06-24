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        Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Hacı Sabancı’nın doğum günü birlikte katıldı - Magazin haberleri

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Hacı Sabancı’nın doğum günü birlikte katıldı

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasına birlikte katıldı. Davete birlikte katılarak, 'Sevişme sahneleri' yüzünden ayrıldıkları yönündeki iddiaları yalanladılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 23:22 Güncelleme: 24.06.2025 - 23:31
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        Davetle yalanladılar
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        Hande Erçel ile Hakan Sabancı, uzun süredir devam eden ilişkileriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.

        Önceki gün, Hande Erçel’in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri nedeniyle Hakan Sabancı'nın tepkisini çektiği, ilişkinin sona erdiği iddia edildi.

        Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı’nın 38'inci doğum günü kutlamasına Hande Erçel ile katıldı. Davete birlikte katılan çift, ayrılık iddiaların bu şekilde yalanlamış oldu.

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        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hacı sabancı
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