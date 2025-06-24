Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Hacı Sabancı’nın doğum günü birlikte katıldı
Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasına birlikte katıldı. Davete birlikte katılarak, 'Sevişme sahneleri' yüzünden ayrıldıkları yönündeki iddiaları yalanladılar
Hande Erçel ile Hakan Sabancı, uzun süredir devam eden ilişkileriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.
Önceki gün, Hande Erçel’in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri nedeniyle Hakan Sabancı'nın tepkisini çektiği, ilişkinin sona erdiği iddia edildi.
Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı’nın 38'inci doğum günü kutlamasına Hande Erçel ile katıldı. Davete birlikte katılan çift, ayrılık iddiaların bu şekilde yalanlamış oldu.
Fotoğraflar: Instagram