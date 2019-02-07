‘Gravity’ şarkısının sözü, müziği ve aranjesi Mert Ekren’e ait olup; ‘Aşk Tohumu’ isimli şarkının sözü ve müziği İlyas Yalçıntaş, aranjesi ise Ümit Kuzer imzası taşıyor. Dünyaca ünlü sanatçı Faydee’nin eşlik ettiği ‘Gravity’ şarkısının video klibi Gülşen Aybaba yönetmenliğinde Batum’da çekildi. Hande Yener ve Faydee’nin klipteki kıyafetleri ise Miin by Kadir Kılıç imzası taşıyor.

‘Aşk Tohumu’ isimli şarkısının video klibini ise Benart Stüdyoları’nda çeken Yener, Miin by Kadir Kılıç imzalı kıyafetlerle kamera karşısına geçti. Tarzı ile her zaman çok konuşulan Hande Yener, yeni klibi ile de adından sıkça söz ettirecek.