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Yeni başlayacak bir olası bir polemiğinde fitilini ateşleyen Hande Yener, oyuncuların magazin muhabirleri ile köşe kapmaca oynaması doğrultusundaki açıklamalarının arkasında olduğunu dile getirdi: Yine söylüyorum. Magazin mısır patlağı gibi bir şey. Herkes yemem der ancak ortaya koyarsanız herkes bir avuç alır. Sokakta beni gördüklerinde eğer ki elimle kamerayı kapatmaya çalışıyorsam bu evdeki izleyiciye yapılmış bir harekettir. Onlara biraz ayıp etmiş hissederim kendimi. En azından ben böyle düşünüyorum. Bilemiyorum. Takdir izleyicinin ve halkın.