3 | 4

"Yeni nesillerin bu talepleri bir Hande Yener Best Of albümünü getirir mi?" sorusuna 'Henüz Best Of yapacak kadar yaşlanmadım. Belki bir otuz yıl sonra düşünebilirim. Best Of demek eskilerimi pişirip sunuyorum, artık üretemiyorum, ben bittim demek. Bu sebepten ki; bu tarz bir albüm benim için emeklilik ikramiyesi olur. Uzun yıllar yeni şeyler üretip yeni tarzlar denemek istiyorum' yanıtını verdi.