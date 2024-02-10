Beşiktaş transferde çifte bonservis rekoru kırdı!
Beşiktaş durdu durdu, ara transfer döneminin son saatlerinde iki bomba birden patlattı. Siyah-beyazlılar, transferin son gününde önce Ernest Muçi, ardından da Al-Musrati'yi kadrosuna katarken, iki futbolcu için ödenecek bonservis bedelleri kulüp tarihine geçti.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu ara transfer dönemi 9 Şubat saat 23.59 itibarıyla sona ererken, şampiyonluğa erken havlu atan Beşiktaş, son günde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.
Siyah-beyazlılar, önce Arnavut 10 numara Ernest Muçi'yi kadrosuna katarken, ardından da Libyalı ön libero Al-Musrati'yi renklerine bağladı.
Beşiktaş yönetiminin büyük bir gizlilik içinde bitirdiği iki transferin bonservis bedelleri ise dudak uçuklattı.
MUÇİ'YE 10 MİLYON EURO
Siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki Ernest Muçi için kulübü Legia Varşova'ya 10 milyon euro bosnservis bedeli ödeneceğini KAP'a bildirdi.
Muçi'nin sonraki satışından elde edilecek net karın %10'u da Legia Varşova'ya ödenecek.
Beşiktaş yönetimi, Muçi'nin ardından ikinci bombayı ise Al-Musrati'yi transfer ederek patlattı.
Kartal, Portekiz ekibi Braga'dan 27 yaşındaki Libyalı ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Siyah-beyazlılar, Al-Musrati transferi için 1 milyon euro kiralama bedeli, 11 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ve 2.5 milyon euro bonus maddeleri olmak üzere toplam 14.5 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.
İKİ YILDIZIN BONSERVİS MALİYETLERİ 24.5 MİLYON EURO'YU BULACAK
Beşiktaş'ın kasasından böylece Muçi ve Al-Musrati için toplamda 24.5 milyon euro çıkacak.
AL-MUSRATI TARİHE GEÇECEK
Bununla birlikte bonservisine bonuslarla birlikte 14.5 milyon euro ödenecek olan Al-Musrati, Beşiktaş kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını ele geçirecek.
Beşiktaş'ta Muçi ve Al-Musrati öncesi transfer rekoru Rodrigo Tabata'ya aitti.
Siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızın transferi için o dönem Gaziantepspor'a 8.5 milyon euro ödemişti.