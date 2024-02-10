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        Haberler Gündem İstanbul AK Parti Küçükçekmece'de seçim çalışmasında silahlı saldırı

        Son dakika haberi AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı

        AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programında silahlı saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 18:26 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:26
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        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
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        Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın programı sırasında iki saldırgan uzun namlulu silahlarla kalabalığa ateş açtı.

        Edinilen bilgilere göre saat 17.45'de düzenlenen saldırıda ağır yaralanan E.G.D. adlı bir kadın vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı.

        Saldırganlar araçla olay yerinden uzaklaşırken, çevrede geniş çaplı operasyonlar başladı.

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