Beşiktaş 6 futbolcu için imza töreni düzenledi

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi, Al-Musrati ve Yağız Karabulut ile sözleşmesi uzatılan Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende Başkan Hasan Arat ile İkinci Başkan Hüseyin Yücel de yer aldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan Başkan Hasan Arat, "Sportif olarak zor günler geçirdik. Yerli ve yurt dışından gelen oyuncularımızla 6 yeni sözleşme imzaladık. Camiamız zor günleri iyi bilir, kenetlenirsek bu günleri atlatırız. Habercilik sadece transfer olmamalı. Rebic'in aşil tendonuna basılmasında, Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın aldığı darbede, Semih'in suratına yumruk yemesinde birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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HASAN ARAT: SAYIN RAHMİ KOÇ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Hasan Arat, "Bu dönemde, camiamızın en eski üyesi ve Beşiktaş aşığı, onursal başkanımız Süleyman Seba'nın eski dostu Rahmi Koç kulübümüzü ziyaret etti. Hem kutlama hem hatır sormaydı. Biz 'efsane geri dönsün, camiamız istiyor' dedik. Beko bize uğurlu geliyor dedik. Rahmi Koç'a Seba'nın yanında özel bir köşe yaptık müzemizde. Son transferlerden bir gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla özel bir anlaşma yaptık. Beşiktaş, Beko sponsorluğunda toplamda 17 kupa kazanarak Beşiktaş taraftarının gönlüne girdi. Sayın Koç'a Beşiktaş camiası olarak çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"MUÇİ'NİN BOYNUNDAKİ KARTAL DÖVMESİ KADERİN BİR CİLVESİDİR" Muçi, transferine ilişkin de açıklamada bulunan Arat, "Muçi, sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir oyuncu olacaksın. Santos hocam ve Samet hocam seni çok istiyordu. Beşiktaş'a, evine hoş geldin. Boynundaki kartal dövmesi kaderin bir cilvesidir. Varşova'nın değerli başkanı Darius ile değerli dostluğumuz, çeşitli vesilelerle Polonya cumhurbaşkanının bizi tanıması... Bizi kırmadılar. Bu iş çok geniş ve anlamlı bir anlaşma oldu. Menajeri Dino, 'Bu işin olma ihtimali yok' diyordu. Hüseyin Yücel, 'Bu iş olacak' dedi." şeklinde konuştu.

ERNEST MUÇİ: OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM Yeni transfer Ernest Muçi ise, "Ne diyebilirim ki... Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Takımdaki herkesle tanıştım, beni çok sıcak karşıladılar. Oynamaya hazırım, hocamız isterse oynarım." ifadelerini kullandı. REKLAM

HASAN ARAT: SANTOS, GELDİĞİNDEN BERİ EN ÇOK AL-MUSRATI'Yİ İSTİYORDU Hasan Arat, Al-Musrati transferi hakkında ise, "Musrati'nin karısı şu an hamile ve onu bırakıp geldi dün gece. Beşiktaş'a gelmek istedi. Santos, geldiğinden beri en çok onu istiyordu. Samet hocanın bir numarasıydı. 'Buraya gelmez, herkes denedi' dediler. Biz 'gelir' dedik. Santos hocam kendisine çok güveniyor. Değerli dostlarımız PSG'nin sahipleri Nasser ve arkadaşlarımız, aynı zamanda Braga'nın ortakları da yardımcı oldu. En enteresanı Al-Musrati'nin menajeri yok. Kendisi direkt bizimle konuştu. Libya'nın büyük kartalı, Beşiktaş'a hoş geldin. Sen gerçek bir lidersin, bir kaptansın. Gerçek bir kaptanı transfer ettik." dedi.

AL-MUSRATI: BEŞİKTAŞ'A HER ŞEYİMİ VERECEĞİM Duygularını dile getiren Al-Musrati ise, "Beşiktaş'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Büyük geçmişi olan bir kulübe geldim. Beni buraya getiren herkese teşekkür ediyorum, özellikle de başkanımıza. Beşiktaş'a her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

JOE WORRALL: CENNETTE GERÇEKLEŞEN BİR EVLİLİK GİBİ... Beşiktaş'ın bi diğer transferi Joe Worrall ise şunları söyledi: Sıcak karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok dostça karşılandım. Tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan çok mutluyum. Buraya gelmek kolay bir tercih oldu benim için. Saha içinde bir lider olmaya çalışacağım. Beşiktaş, dünyaca ünlü bir kulüp. Herkes çok sevgi gösteriyor. Her şeyimle Beşiktaş'a uyuyorum. Cennette gerçekleşen bir evlilik gibi bu. REKLAM

SVENSSON TÜRKÇE KONUŞTU: BEŞİKTAŞ GÜZEL KULÜP Adana Demirspor'dan transfer edilen Jonas Svensson ise imza töreninde Türkçe konuşarak takdir topladı. Norveçli futbolcu, yaptığı Türkçe açıklamada, "Herkese merhaba, biraz Türkçe öğrendim... Bir ay önce imza attım, ilk ay çok güzel geçti. Beşiktaş güzel bir kulüp, inşallah her şey çok güzel olacak. Başkanımıza ve Samet hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

HASAN ARAT'TAN SEMİH'E: SEN BİR BEŞİKTAŞ EFSANESİ OLACAKSIN! Başkan Hasan Arat, sözleşmesi uzatılan genç Semih Kılıçsoy'la ilgili yaptığı açıklamada, "Semih Kılıçsoy 2016'da, daha 10 yaşındayken Arnavutköy'den Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu bugün yanımızda. Santos hocamızın güvendiği ve yerine kimseyi istemediği Semih ile beraberiz. Sen bir Beşiktaş efsanesi olacaksın. Samet hocamızın ve Santos hocamızın sözlerinden sakın ayrılma. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda seni izleyeceğiz." diye konuştu. Hasan Arat, "Semih, hepimiz tarafından özenle korunması gereken bir değerdir. Kafasını kurcalamamak lazım. Onu Samet hocamızla, Santos hocamızla bu yolculukta bırakmak lazım. Semih şu an sadece işini yapmalı. Kulübümüzün ulaşacağı şampiyonlukta en büyük liderlerden biri olmalı. Allah onu sakatlıklardan korusun. Yolun açık olsun Semihcim. Beşiktaş çok büyük kulüptür. Biz burada geçici bir görevdeyiz. 120 yıllık bir camiayı biz idari olarak, Semih sporcu olarak, hocamız da evlatları ile birlikte temsil ediyor. Semih'in sözleşmesi, hocasına, camiasına olan güvendir. Hocası onun her dakika oynamasını istiyor." ifadesini kullandı. SAMET AYBABA: SEMİH İNGİLİZCE DERSLERİ ALIYOR Samet Aybaba: Semih bizim değerli oyuncumuz. Ne kadar değerli olduğunu önce ben anladım, sonra herkes anladı. Mukavelesinde şart denilen şeyin ben ne olduğunu bilmiyorum. 2028' kadar oyuncumuz. Her konuştuğumuzda 'Beşiktaş dünyanın en büyük markasıdır' diyor. Kendisine bir 'styling' bulduk, giyindireceğiz. İngilizce dersleri alıyor, tam donanımlı hale gelecek.