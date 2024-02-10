Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor.

SAAT: 19.00

HAKEM: Cihan Aydın

STAT: RAMS Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek

Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.

Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı. MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu farklı nedenlerden dolayı forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, Başakşehir'e karşı mücadele edemeyecek. REKLAM

DAVINSON VE KEREM AKTÜRKOĞLU CEZA SINIRINDA Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DERRICK KÖHN'ÜN İLK HEYECANI Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn taraftarın önüne ilk kez çıkıyor. Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan ve dün yapılan son antrenmana çıkan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Başakşehir'e karşı mücadele edecek.

LİGDE SON 12 MAÇINI KAYBETMEDİ Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 12 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 5 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı. SAHASINDA 29 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 29 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi. REKLAM Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 27 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE BU SEZON PUAN KAYBETMEDİ Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 12. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'ın başında evindeki son 15 Süper Lig müsabakasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam ünvanını elde etti. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir karşısında rekorunu geliştirmek için sahaya çıkacak.