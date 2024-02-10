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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!

        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!

        İstanbul'da, 25 Ocak´ta, çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:40
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        İstanbul'da olay, Sarıyer'deki Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak´ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

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        ÇÖPÜ BIRAKIRKEN BEBEĞİ GÖRDÜ

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü.

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        OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI

        Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

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        ANNE GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan çalışma sonrası bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit edildi. Karolin Y. yakalanarak gözaltına alındı.

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        BEBEK BOŞANDIĞI EŞİNDEN

        Bebeği çöpe bırakan Karolin Y.´nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı belirlendi. 

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        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Karolin Y. sabah saatlerinde Çağlayan´da buluna İstanbul Adliyesi´ne sevk edildi.

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        #çöpte bebek

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