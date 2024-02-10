İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
İstanbul'da, 25 Ocak´ta, çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi
İstanbul'da olay, Sarıyer'deki Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak´ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi.
ÇÖPÜ BIRAKIRKEN BEBEĞİ GÖRDÜ
DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI
Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.
ANNE GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışma sonrası bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit edildi. Karolin Y. yakalanarak gözaltına alındı.