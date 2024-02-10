Ödül kazanan 10 okul filmi

OKUL TIRAŞI (2021)



Olaylar, Doğu Anadolu bölgesindeki bir yatılı erkek okulunda geçiyor. Sabah arkadaşı Mehmet’i yarı baygın halde gören Yusuf, durumu öğretmenlerine haber veriyor. Mehmet’in ciddi sağlık sorunu yaşadığını hemen seziyoruz ama öncelikle Yusuf’un bunu öğretmenlerine kabul ettirebilmesinin kolay olmadığını anlıyoruz. Daha önemlisi, öğretmenlerin sorunu çözmek için harekete geçeceği noktada dahi birçok zorlukla karşılaşacaklarını biliyoruz. En yakın sağlık kuruluşunun uzaklığı bir yana, yolların kapanmasına neden olan yoğun bir kar yağışı var. Yönetmen Ferit Karahan iyi düşünülüp kurulmuş bu gerilim öyküsünü telaşsız, sakin ama zamanı iyi kullanan bir sinemayla anlatıyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film seçilen ‘Okul Tıraşı’ öncelikle Mehmet’i o noktaya getiren neden – sonuç ilişkileri üzerine düşünmemizi sağlıyor. İlk sahneden itibaren, disiplin, otorite ve cezalandırmanın her şeyin önüne geçtiği sert bir erkekler dünyasına adım attığımızı anlıyoruz. Belki kimse kötü değil ama eğitmen-öğrenci ilişkilerinde sevgi ve şefkatin izine rastlamak çok zor. Okul idaresinin, ceza ve tehdit üzerine inşa edildiğini görüyoruz.