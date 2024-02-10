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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Arda Güler planı değişti - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti

        Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için İspanyol devi kararını verdi. Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre ise Arda Güler planı değişti. 8 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'in 'Brahim Diaz' planını devreye sokacağı aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 19:29 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:40
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        Real Madrid'de üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası formasına kavuşan Arda Güler, fazla süre alamazken takımdaki geleceği sezon sonunda belli olacak.

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        Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için İspanya devi kararını verdi.

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        Real Madrid'i yakından takip eden İspanyol yayın organı Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre; kulüp, Arda Güler'i daha fazla oynayabileceği bir kulübe kiralamayı düşünüyor.

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        Madrid ekibinde milli yıldızın yeteneklerine son derece güvenildiğine vurgu yapılırken, Arda'nın kendini daha hızlı geliştirmesi için ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmesi gerektiğine karar verildiği aktarıldı.

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        Arda Güler'in ilk 11'de yer bulamamasının gelişimini olumsuz etkilediğinin altı çizilen haberde, 18 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'in 'Brahim Diaz' planını devreye sokacağı öne sürüldü.

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        Real Madrid, Brahim Diaz’a da benzer bir formül uygulamıştı. İspanyol devi, Brahim Diaz’ı 2 kez üst üste Milan’a kiralamış ve futbolcunun gösterdiği gelişim sonrası takıma entegre etmişti.

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        Real Madrid'in şimdi aynı planı Arda için devreye sokmayı düşündüğü iddia edildi.

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        Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur ve Bundeliga’da an itibarıyla lider durumda bulunan Bayer Leverkusen, Arda Güler’e yakın markaj yapan kulüpler olarak ön plana çıkıyor.

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        Real Madrid'in Arandina, Las Palmas ve Atletico Madrid maçlarında sahaya çıkan 18 yaşındaki futbolcu, toplamda 76 dakika oyunda kalmıştı.

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        "BENİ HİÇ TANIMIYORLAR"

        Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında çıkan haberde, Arda Güler’in kendisine “Barcelona’ya gitmediği için pişman” diyenlere cevap verdiği iddia edilmişti.

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        Arda Güler'in, "Pişman oldu" yorumlarına "Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Yakında benim zamanım gelecek." yanıtını verdiği ve takımda mutlu olduğu ileri sürülmüştü.

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        Carlo Ancelotti tarafından savunma yönünü geliştirmesi istenen Arda Güler’in, İtalyan hocanın gözüne girememesi durumunda sezon sonunda başka bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu öne sürüldü.

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