Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Buzla kaplı gölde 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor

        Buzla kaplı gölde 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor

        Karslı Nurhak Yazar, Susuz ilçesinde bulunan ve kış mevsiminde tamamen buzla kaplanan Aygır Gölü'nde yaklaşık 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avcılığı yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzeyi tamamen donan 2 bin 300 rakımdaki gölde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası yer yer 30 santimetre oldu.

        2

        Bazı bölge sakinleri hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düştüğü kış mevsiminde boş zamanlarını balık avlayarak değerlendiriyor.

        3

        İlçede besicilik yapan 43 yaşındaki Nurhak Yazar da 30 yıldır kış mevsiminde "Eskimo usulü" balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Sabah buzlu göle ulaşan Yazar, kazma yardımıyla suya ulaşana kadar oyuklar açıyor.

        4

        BUZ ALTINA BIRAKTIĞI AĞLARI BİRKAÇ GÜN BEKLETİYOR

        Ağlarını açtığı bu oyuklara bırakıp birkaç gün bekleten Yazar, daha sonra tekrar bölgeye gelip nasibini topluyor.

        5

        Balıkçı Nurhak Yazar, sabahın erken saatlerinde buz kırma mesaisiyle işe başladığını söyledi.

        6

        Erken saatlerde kalkıp işe koyulduğunu ifade eden Yazar, "Sabah hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz, tipi ve kar yağışı olmazsa göle geliyorum.

        7

        Balıkçılık yapıyorum, ne çıkarsa artık, Allah bereket versin. Tuttuğum balıkları satmaya çalışıyorum, bazen de eve götürüyorum" dedi.

        8

        Yazar, buzun altına günler öncesinde bıraktığı ağları, daha sonra toplamak için tekrar geldiğini belirterek, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 20-25 derecelerde.

        9

        Ekmeğimizi buzun altından çıkartmaya çalışıyoruz. Daha önce deldiğimiz yerlerde ağları çekiyoruz" diye konuştu.

        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı
        Eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında tutuklu sanık: Suçumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum
        96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında tutuklu sanık: Suçumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası