Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM),TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) dolayısıyla hava trafiğinde gerekli önlemler alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle TEKNOFEST İstanbul 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

İlk kez geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan fuara, bu yıl yaklaşık 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.

SHGM tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı'nı kullanan THY ve diğer kargo işletmeleri ile organizasyonu düzenleyen BAYKAR AŞ, T3 Vakfı ilgilileri ve diğer paydaşlarla bir dizi koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

Taraflarla sağlanan mutabakat kapsamında gerekli düzenlemeleri gerçekleştiren SHGM, yapılacak uygulamalara ilişkin hususları NOTAM ile tüm hava sahası kullanıcılarına duyuruldu. Bu suretle gerek havalimanı kullanımı gerekse organizasyona katılım sağlayacak hava araçlarının uçuşları için önlemler alındı.

Organizasyon sırasında havalimanlarının mevcut operasyonlarına olumsuz etkilerinin minimum düzeyde olmasını teminen birtakım önlemler alan SHGM tarafından, anılan tarihlerde belirlenen bazı saat dilimlerinde kargo ve özel jetlere hava trafiği de kapatılacak.

TEKNOFEST süresince organizasyon programının aksamaması ve planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle aynı zamanda yürütülen kargo operasyonlarının da bu zaman zarfında sekteye uğramamasına özen gösterilecek.

Fuara katılım sağlayacak yabancı firmaların, sorunsuz şekilde fuara katılımları için de gerekli önlemler alındı.