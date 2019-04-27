İstanbul Havalimanı'ndan önceki gün, Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kadın yolculardan Funda Esenç, Çelebi Yer Hizmetleri personeli T.S'ye hakaret etti.

Tartışmada, yolcunun hakaretlerini sürdürmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın çalışan T.S, kendisine hakaret eden yolcudan önce şikayetçi olmadı. Tarifeli uçak, yolcularıyla saat 17.30'da Bodrum'a hareket etti.

Tartışma anının bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılması sonucu hakarete maruz kalan T.S'ye birçok kişi destek verdi. T.S'nin çalıştığı Çelebi Hava Servisi AŞ ile Atlasglobal Hava Yolları, olayın ardından harekete geçerek yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne gelen yer hizmetleri çalışanı T.S, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı olayla ilgili ifade verdi.

T.S ifadesinde olay günü yaşanan rötarla ilgili bilgiler vererek, kendisine hakaret eden kadın yolcudan şikayetçi olduğunu bildirdi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ: DAVA AÇACAĞIZ

Yaşanan olayın ardından Atlasglobal Havayolları'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak 25.04.2019 tarihli IST-BJV KK42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

BİLETİ DE İPTAL EDİLDİ

Atlasglobal Havayolları, Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan Funda Esenç'in uçuş biletinin iptal edildiğini de kendisine bildirerek, ücreti iadesi yaptı. Söz konusu yolcuya Atlasglobal'in diğer uçuşları için bilet satılmayacağı da aktarıldı.



BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun özel yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine çıkan tartışma sırasında kadın yolculardan F.E'nin, Çelebi Yer Hizmetleri personeli T.S'ye hakaret etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma yürütürken yer hizmetleri görevlisi T.S'nin de pazartesi günü F.E hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.