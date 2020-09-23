Reuters

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) başkanı online medya bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, tıbbi olmayan personel tarafından uygulanabilecek hızlı ve uygun fiyatlı antijen testlerinin "önümüzdeki haftalarda" kullanıma sunulmasının beklendiğini ve küresel olarak kabul edilen standartlar altında uygulamaya konması gerektiğini söyledi.

IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac, "Daha az zorlayıcı veya daha etkili alternatif bir çözüm görmüyoruz" dedi. De Juniac, hızlı antijen testlerinin her biri 7 dolar gibi düşük bir fiyata sunulmasıyla birlikte, havayollarının kullanımlarının küresel havacılık kurallarını denetleyen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından onaylanması için baskı yapacağını söyledi.

De Juniac'ın Reuters televizyonuna yaptığı açıklamaya göre, IATA, üretimin hızla günde milyonlara çıkarılabileceğine ve Ekim sonu ile yıl sonu arasında yapılacak testlerin "kış sezonunun bir bölümünü kurtarmaya yardımcı olduğuna" inanıyor.