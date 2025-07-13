Bir anlık ihmal büyük facialara yol açabilir. Doğalgaz kaçakları, soba zehirlenmeleri ve baca sorunlarıyla başa çıkmak için alabileceğiniz basit ama etkili önlemleri derledik.

DOĞALGAZ SIZINTISINI FARK ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Ham haliyle doğal gaz renksiz ve kokusuzdur. Ancak, sızıntı durumlarında fark edilebilmesi için çürük sarımsak benzeri koku veren kimyasallar eklenir. Bu sayede ev, iş yeri gibi kapalı alanlarda olası sızıntılar kolayca tespit edilebilir. Ancak düşük seviyeli sızıntılar zaman zaman fark edilemeyebilir ve bu durum ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Özellikle koku alma duyusunun yetersiz kaldığı durumlarda, doğal gaz dedektörleri hayat kurtarıcı olabilir. Bu cihazlar, olası bir sızıntıyı anında tespit ederek kullanıcıları ve ilgili güvenlik birimlerini uyarır.

REKLAM

DOĞALGAZ SIZINTISI PATLAMA VE YANGINA NEDEN OLUR MU?

Evet, doğal gaz sızıntısı belirli bir yoğunluğa ulaştığında patlama ve yangın riski taşır. Kapalı alanlarda doğal gaz oranı %5 ile %15 arasına çıktığında, kıvılcım veya ateşle temas halinde patlama meydana gelebilir. Bu nedenle sızıntı tespit edildiğinde yapılacak ilk şey, yangın ve patlamayı tetikleyebilecek her türlü kaynağın ortadan kaldırılmasıdır. Doğal gaz patlamaya neden olmasa bile solunum yoluyla alındığında ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme neden olabilir.

DOĞALGAZ SIZINTISI FARK EDİLDİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER Doğal gaz sızıntılarında güvenliği sağlamak için ilk kural, tesisatın yalnızca yetkili kişiler tarafından kurulması ve hiçbir şekilde müdahale edilmemesidir. Düzenli bakım da oldukça önemlidir. Olası bir sızıntı durumunda: REKLAM - Ocak, fırın gibi açık ateşle çalışan tüm cihazlar derhal kapatılmalı. - Ortamda bulunan sigara, mum gibi ateş kaynakları söndürülmeli. - Pencereler açılarak ortam havalandırılmalı. - Ana gaz vanası ya da sayaç girişindeki vana kapatılmalı. - Elektrik düğmeleri, ziller ve cep telefonu kullanılmamalı. - Mekân boşaltılmalı ve çevredeki kişiler bilgilendirilmeli. - 187 Doğalgaz Acil Hattı aranarak yetkililere haber verilmeli. - Doğalgaz alarm cihazı kullanılıyorsa, bu cihaz sızıntıyı hem kullanıcıya hem de alarm merkezine bildirerek hızlı müdahale olanağı sağlar. DOĞALGAZ ALARM CİHAZIYLA EVİNİZDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK Doğal gazın içine katılan koku sayesinde sızıntılar genellikle fark edilebilir. Ancak düşük seviyeli gaz kaçakları hissedilemeyebilir. Ayrıca evde bulunmadığınız zamanlarda da tehlike devam eder. Bu nedenle, doğal gaz dedektörleri büyük önem taşır. Bu cihazlar 7/24 çalışarak olası sızıntılarda hem size hem de gerekli acil hizmet birimlerine uyarı gönderir. Böylece evde olmasanız bile önlem alma şansınız olur.

REKLAM KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE DİKKAT! Karbon monoksit; renksiz, kokusuz, tatsız ve zehirli bir gazdır. Solunum yoluyla kana geçerek oksijen taşınmasını engeller ve kısa sürede zehirlenmeye, hatta ölüme neden olabilir. Bu gaz, soba, şofben ve benzeri ısıtma cihazlarında yanma sırasında ortaya çıkabilir. Zehirlenmeler genellikle iyi çekmeyen bacalar, kapalı ortamlarda açık bırakılan ocaklar veya uygun olmayan ısıtıcı kullanımı sonucu gerçekleşir. Erken müdahale edilmezse sonuç ölümcül olabilir. SOBA VE BACALAR İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR - Isıtma cihazları kalite belgeli ve garantili olmalı. - Kömür gibi yakıtlar güvenilir ve izinli satıcılardan alınmalı. - Soba aşırı doldurulmamalı, yakıt yavaşça eklenmeli. - Sönmekte olan sobaya hızlı tutuşması zor yakıtlar eklenmemeli. - Kömür sobaları alttan değil üstten tutuşturulmalı. - Lodoslu havalarda baca çekişi zayıflayabileceğinden soba yakılmamalı, yakılıyorsa yatmadan önce mutlaka söndürülmeli. - Soba boruları sızdırmaz şekilde birleştirilmeli. - Sobanın bulunduğu ortam sürekli havalandırılmalı.