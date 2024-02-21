Omuzlarındaki yükü Barış Telli'nin aldığına dikkati çeken Taner Ölmez; "Barış'ı ve ailesini tanıyınca hem inanılmaz derecede iş yüküm omuzlarımdan kalktı hem de açıkçası bana bir misyon yüklendi. Biliyorsunuz lakabı 'Ampute Messi.' Çok yetenekli bir insan. Onun hayatını oynamak benim için bir gururdu ve çok mutluyum açıkçası" ifadelerini kullandı.

Taner Ölmez ayrıca filmi izleyenlerin hem hüzünlenip ağlayacağını hem de umutla filmden ayrılacaklarını kaydederek; "Barış bambaşka bir insan. Onunla 10 dakika geçirseniz, Barış'ı tanırsınız" dedi.