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Hazine 2.4 milyar TL borçlandı

Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ve sabit kuponlu 10 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracı öncesinde rekabetçi olmayan teklif (ROT) yöntemiyle 2.4 milyar TL borçlandı

Hazine 2.4 milyar TL borçlandı
Reuters

Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ve sabit kuponlu 10 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracı öncesinde rekabetçi olmayan teklif (ROT) yöntemiyle 2.4 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Rekabetçi olmayan teklif (ROT) yöntemiyle yapılan ihracın ayrıntıları şu şekilde:

- Hazine'nin 17 Kasım 2027 vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihracı öncesinde PY'lere ROT satışı 800 milyon lira

- Değişken faizli 17 Kasım 2027 vadeli tahvilde ROT teklifi 1,352 milyon lira, kamulara satış 0 milyon lira

- Hazine'nin sabit kuponlu 13 Kasım 2030 vadeli tahvili yeniden ihracı öncesinde PY'lere ROT satışı 1,100 milyon lira

- Sabit kuponlu 10 yıllık tahvilde ROT teklifi 1,881.3 milyon lira, kamulara satış 500 milyon lira

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